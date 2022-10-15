3 loại cây "cấm kỵ" đặt trong phòng ngủ: vợ chồng bất hòa, xui xẻo ập đến dồn dập, sức khỏe "tuột dốc không phanh"

Nhà đẹp 15/10/2022 19:14

Đặt một chậu cây xanh trong phòng ngủ có tác dụng thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ ngủ. Tuy nhiên cần tránh 3 loại cây cảnh này bởi chúng sẽ khiến gia chủ gặp vấn đề về sức khỏe, tài lộc mất trắng,...tốt nhất không nên đặt ở phòng ngủ.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây mang lại tài lộc, giàu sang, phú quý đến cho gia chủ. Tuy nhiên, cần lưu ý tới vị trí đặt cây kim tiền, bởi điều này cũng hết sức quan trọng vì nó cần phù hợp với cả phong thuỷ và điều kiện phát triển của cây.

Loại cây này thường được đặt ở những nơi có nhiều ánh sáng như bệ cửa sổ, phòng khách, cạnh cửa ra vào. Đặt cây kim tiền ở phòng ngủ được coi là cấm kỵ.

Chưa kể, lá của cây kim tiền rất độc, nếu phòng ngủ có trẻ con không may ăn phải sẽ cực kỳ nguy hiểm.

3 loại cây 'cấm kỵ' đặt trong phòng ngủ: vợ chồng bất hòa, xui xẻo ập đến dồn dập, sức khỏe 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Theo phong thủy, xương rồng mang ý nghĩa là nguồn sức mạnh và có khả năng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài, bởi loài cây này có hình dáng vô cùng đặc biệt với phần thân phát triển hướng lên trên, như hình dáng xương của con rồng.

Chính vì vậy, nên loại cây này là một trong những vật có tác dụng hóa hung cao, tuy nhiên chúng lại là đồ vật vô cùng cấm kỵ khi đem bày trí trong nhà, nhất là phòng ngủ. Bởi xương rồng có rất nhiều gai nhọn mà đây là hình ảnh tượng trưng cho nguồn khí xấu. Đồng thời, việc tập trung quá nhiều gai nhọn trên thân cây khiến nó luôn bị bao bọc bởi sát khí.

Nếu đem xương rồng bày trí trong nhà thì bạn sẽ dễ bị bệnh tật, mất mát tài sản, tình cảm trục trặc, cô đơn.

Cây anh thảo

Trong đêm, loại hoa này tỏa mùi thơm kích thích khứu giác, nếu hít thời gian lâu sẽ khiến người ngửi bị bệnh huyết áp cao, bệnh tim, choáng, hoa mắt, bệnh nặng thêm. Nhưng loại hoa này cũng là một loại hoa thơm dáng đẹp và có tác dụng trừ muỗi thường thích hợp bài trí trong sân nhà và ban công.

3 loại cây 'cấm kỵ' đặt trong phòng ngủ: vợ chồng bất hòa, xui xẻo ập đến dồn dập, sức khỏe 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh phòng ngủ

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