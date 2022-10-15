5 lỗi phong thủy "âm thầm" đuổi Thần tài ra khỏi nhà: tài lộc mất trắng, Thần tài "một đi không trở lại"

Do nhiều lý do mà một số gia đình bố trí cửa nhà vệ sinh và bếp đối diện nhau, điều này phạm vào lỗi “Hạ Thủy” trong phong thủy.

Căn nhà phạm lỗi phong thủy này nên thay đổi cửa của nhà vệ sinh hoặc nhà bếp, nếu không thì treo rèm trước cửa nhà vệ sinh và dùng các đồ vật phong thủy như xâu Ngũ Đế, Hồ Lô để trấn.

Nguyên nhân là do nhà bếp đại diệ cho tài vận, theo cách bố trí này thì đường phát tài của gia chủ sẽ bị khí ô uế trong nhà vệ sinh ảnh hưởng, dẫn đến gia chủ càng ngày càng sa sút.

Treo ảnh lệch, ảnh u tối

Không ít người thích treo các bức ảnh gia đình trên tường nhà nhằm mục đích trang trí, đồng thời có thể khích lệ tinh thần, khơi dậy sự gắn kết cho mọi thành viên trong nhà. Nhưng cần lưu ý, khi chọn và treo ảnh tránh treo lệch, nghiêng, chọn những bức ảnh u buồn, khóc lóc. Xét về mặt phong thủy, điều đó sẽ mang tới vận khí xấu, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình cũng như cản trở sự nghiệp của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Sân trước rộng

Sân là một khoảng diện tích, vừa để thông thoáng vừa để tăng giá trị thẩm mỹ cũng như nâng cao giá trị ngôi nhà. Vì vậy trong thiết kế nhà ở, các KTS đầu tư rất kỹ lưỡng cho phần tiểu cảnh này.

Nhưng không phải cái gì càng nhiều, càng rộng thì sẽ càng tốt. Nhiều gia chủ cho rằng sân vườn càng rộng ngôi nhà càng thoáng mát, vậy nên thường xây lùi vào một khoảng đất khá rộng, đặc biệt là những miếng đất hình chữ nhật chạy sâu vào bên trong, khoảng không này càng lớn.

Tuy nhiên theo phong thủy thì việc xây nhà quá thụt về phía sau và để chừa sân trước quá dài và rộng là không tốt. Gia chủ sẽ gặp phải nhiều phiền toái về bạn bè và những người xung quanh.

Để khắc phục có thể trồng những cây như mộc lan, lài, tre, trúc… án ngữ sẽ làm cho cuộc sống gia đình tốt hơn, có thêm nhiều cơ hội may mắn.



Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy về hướng cửa sổ

Hướng của cửa sổ cần hạn chế tối đa việc đối diện với những con đường dài và thẳng. Bởi đây luôn là hướng được xem như không may mắn.

Những chiếc xe di chuyển trên con đường nhộn nhịp đang lái thẳng về phía cửa sổ của ngôi nhà, tình huống này là một điềm báo xấu. Nó gây bất lợi cho sức khỏe và sự giàu có của gia chủ. Nếu dưới nhà bạn là tầng hầm rỗng, là hồ nước, đường đi xuyên qua, dưới là siêu thị hoặc hầm đỗ xe đều không có lợi cho tài vận của bạn.

Ngược lại, nếu những chiếc xe lái thẳng về phía con đường dài và thẳng thì gia đình sẽ khó tích lũy được của cải.

Vật dụng nhà bếp bị vỡ

Có một số người vì tiếc của vẫn giữ lại để dùng, nhưng đứng về góc độ phong thủy thì việc này sẽ gây tổn hại cho bạn, khiến bạn không thể thay đổi được vận mệnh của mình, thần tài cũng không tìm đến bạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.