Bàn làm việc có liên hệ mật thiết với con đường công danh, sự nghiệp. Đặt thùng rác ở hai bên bàn làm việc có thể khiến sự nghiệp gặp khó khăn, trắc trở. Vì vậy, bạn nên đặt thùng rác ở góc khuất trong phòng làm việc. Nếu vẫn muốn đặt thùng rác ở khu vực bàn làm việc để tiện sử dụng, tốt nhất nên chọn loại thùng rác nhỏ gọn, có thể đặt dưới hộc bàn.

Ngoài các vị trí trên, gia chủ cũng không nên đặt quá nhiều thùng rác trong nhà. Nhiều thùng rác sẽ sinh ra nhiều uế khí, ảnh hưởng tới vận khí, tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều chuyên gia phong thủy về nhà cửa, phía Tây Nam ảnh hưởng trực tiếp đến người phụ nữ trong gia đình. Hướng Tây Nam đại điện cho vị trí và sự nghiệp của người phụ nữ nên khi đặt thùng rác, bạn phải tránh xa vị trí này. Nếu đặt sai, những người phụ nữ trong gia đình sẽ gặp chuyện không như ý trong công việc, phụ nữ có chồng thì vợ chồng lục đục, bất hòa còn phụ nữ chưa chồng thì rất khó tìm được ý chung nhân.

Cạnh bên giường

Giường là nơi chúng ta nghỉ ngơi và giải trí. Vệ sinh của toàn bộ phòng ngủ là rất quan trọng, đặc biệt là thùng rác chứa đầy rác không thể đặt bên cạnh. Mùi trong thùng rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường, vi khuẩn sẽ lây lan qua không khí mà còn là mối đe dọa. Nó sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta trong một thời gian dài, vì vậy hãy cố gắng không để rác trong phòng ngủ.

Mở cửa thấy rác

Ngoài những vị trí trên, bạn cũng không được đặt thùng rác ngay cửa chính của nhà bởi nó sẽ khiến Thần Tài khó bước vào. Cửa nhà là nơi hút vận khí và tài lộc nên nếu cửa nhà hợp phong thủy thì công việc, tiền bạc và mọi thứ trong cuộc sống sẽ được như ý. Chính vì vậy, bạn không được đặt những thứ không sạch sẽ và mang sát khí như rác thải để ở ngay trước nhà vì nó sẽ ảnh hưởng đến vận may của các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.