Những tháng cuối năm nếu không muốn mất hết tài lộc, khi dọn dẹp bàn thờ tổ tiên nhớ lưu ý 6 điều

Nhà đẹp 14/10/2022 07:15

Nếu bạn phạm phải những điều đại kỵ này lúc dọn dẹp bàn thờ tổ tiên có thể khiến tổ tiên tức giận, từ đó tài lộc coi như 'mất trắng' đấy.

Dùng khăn lau cũ, bẩn

Khi dọn dẹp bàn thờ, chúng ta thường có xu hướng dùng những chiếc khăn lau có sẵn trong nhà. Tu nhiên, bạn không nên dùng khăn lau cũ để lau bàn thờ. Đây là khu vực vô cùng thiêng liêng, quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ cần phải sắm sửa chổi quét, khăn lau riêng để tránh phạm thượng với thần linh, tổ tiên.

Những tháng cuối năm nếu không muốn mất hết tài lộc, khi dọn dẹp bàn thờ tổ tiên nhớ lưu ý 6 điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt đồ linh tinh lên bàn thờ

Nhiều gia đình có thói quen đặt hộp thuốc, dao kéo, chai lọ linh tinh lên bàn thờ. Tuy nhiên, những vật này khiến khu vực thờ cúng mất đi sự trang nghiêm, linh thiêng. Vì vậy, trước và sau khi dọn dẹp, gia chủ không nên để bất cứ vật gì không liên quan lên bàn thờ.

Ngoài ra, tuyệt đối không bày hoa và quả giả lên bàn thờ vì như vậy là không thành tâm, khiến gia đình mất lộc.

Lau dọn vào những ngày cấm kỵ

Ông bà ta thường khuyên không nên lau dọn bàn thờ vào 3 ngày âm lịch đầu tháng bởi việc này sẽ làm phân tán tài lộc, tiền tài của gia chủ. Ngoài ra 3 ngày 14, 15, 16 cũng được xem là những ngày vượng âm, đem lại năng lượng tiêu cực nên bạn không được lau dọn khu vực này.

Dùng nước lạnh để lau

Nước lạnh được xem là không phù hợp để sử dụng ở khu vực linh thiêng như bàn thờ. Gia chủ nên sử dụng nước ấm hoặc nước đun lá trầu, lá bồ đề... để lau dọn bàn thờ, thể hiện sự kính trọng với tổ tiên, thần linh.

Những tháng cuối năm nếu không muốn mất hết tài lộc, khi dọn dẹp bàn thờ tổ tiên nhớ lưu ý 6 điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không mặc đồ nghiêm chỉnh

Khi lau dọn bàn thờ, chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng với thần linh, tổ tiên. Người lau dọn bàn thờ cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh, quần áo dài, không lòe loẹt.

Tự ý xê dịch bát hương

Khi dọn dẹp, dù cố ý hay vô tình chúng ta cũng nên tránh xê dịch bát hương, vì điều này được xem như là kinh động đến thần linh, ông bà tổ tiên. Bạn nên cố gắng rút chân nhang nhẹ nhàng, lau nhẹ xung quanh bát hương và tuyệt đối không nhấc bát hương lên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không được thay tro trong bát hương bằng cát.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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