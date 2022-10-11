Vị trí bài trí bình hoa trong nhà và những điều lưu ý theo phong thủy

Gia chủ mệnh Mộc thì nên đặt bình hoa đặt ở hướng Bắc của nhà để tạo may mắn vì Thủy sinh Mộc. Hoặc có thể đặt ở hướng Đông là nơi Mộc vượng để sản sinh ra luồng khí may mắn mang lại sự thịnh vượng và hỗ trợ tài vận cho gia chủ.

Gia chủ mệnh Thổ nên đặt hoa ở hướng Nam của ngôi nhà, như vậy sẽ hình thành nên cục diện Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, từ đó tăng vận may cho gia đình, tránh xa được sự thất thoát trong đường tài lộc.

Gia chủ mệnh Hỏa nên đặt bình hoa ở hướng Bắc của nhà để tạo ra may mắn hoặc có thể đặt bình hoa ở hướng Nam cũng không tệ để trấn an tinh thần, ăn nên làm ra, đặc biệt là những bạn làm kinh doanh.

Gia chủ thuộc mệnh Kim theo ngũ hành thì nên đặt bình hoa ở 4 góc nhà để trấn trạch, giúp bạn sản sinh ra may mắn, dễ làm ăn, giảm bớt sự thất thoát tiền bạc.

Gia chủ mệnh Thủy nên đặt bình hoa ở 4 góc nhà để trấn trạch, thúc đẩy tài vận cho chính mình và người thân trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt ở vị trí trung hòa

Một số gia đình vì diện tích nhà nhỏ nên khi bố trí nội thất khó tránh khỏi xung khắc giữa Thủy và Hỏa. Chẳng hạn đặt máy tạo ẩm ở gần máy tính, đặt bể cá gần tivi,… Điều này ít nhiều gây nên xui xẻo cho gia đình.

Theo phong thủy, nếu đặt một bình hoa ở giữa 2 đồ vật đó thì có vai trò lưu thông và chuyển hóa, làm cho các luồng khí vốn xung khắc sẽ trở nên hài hòa, có lợi cho sự yên ấm của gia chủ và sự ổn định của tài lộc trong nhà, đây chính là vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc mà ít người để ý tới.

Nếu đặt một bình hoa ở giữa 2 đồ vật đó thì có vai trò lưu thông và chuyển hóa, làm cho các luồng khí vốn xung khắc sẽ trở nên hài hòa.

Đặt bình hoa trong phòng ngủ

Theo luật phong thủy thì đặt bình hoa trong phòng ngủ được xem là tốt nhất để tăng tài lộc, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ.

Vì vậy, nếu bạn muốn lựa chọn bình hoa bằng thủy tinh, gốm sứ đựng nhiều đá quý, thuộc hành Thổ thì bạn nên đặt bình ở trong tủ thuộc góc Thổ (hướng Tây Nam) hoặc góc Đông Bắc của phòng ngủ.

Còn đối với bình được làm bằng kim loại thì những nơi kín đáo như trong tủ của phòng ngủ, ở góc Tây hoặc Tây Bắc là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, để thu hút sự chú ý của phái nữ, nam giới dù đã cao tuổi hay còn thanh niên có thể áp dụng biện pháp đặt một bình hoa với vài cành hoa tươi ở vị trí bên phải cửa ra vào.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt ở vị trí Tài vị

Phong thủy cho rằng vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc là vị trí chéo giữa cửa chính và phòng khách (vị trí Tài vị). Đây là vị trí vượng khí thường được sử dụng nhất trong nhà, có quyết định lớn đến tiền bạc, sự nghiệp của tất cả thành viên trong gia đình.

Vị trí này cũng là nơi gió vào và tụ nhiều vượng khí nhất trong nhà, tức là nơi thu hút được nhiều của cải nhất. Vậy nên, nó được coi là vị trí may mắn.

Bạn có thể đặt cây xanh lá rộng hoặc hoa tươi ở vị trí Tài vị có thể thu hút tài lộc, may mắn thịnh vượng, hóa giải âm khí, tà khí cho ngôi nhà của bạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.