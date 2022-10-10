Top 6 loại cây cảnh "hợp cạ" với người mệnh Thổ, trồng trong nhà vừa có nhiều sức sống lại còn đem đến "vô vàn" vượng khí

Cây cẩm nhung đỏ thích hợp trồng ở những nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ, khí hậu mát mẻ và có thể trồng trong những không gian có máy lạnh. Vào mùa hè, cần cung cấp đầy đủ nước cho cây phát triển tốt nhưng cần giảm tưới nước vào mùa đông. Người mệnh Thổ trồng cây cẩm nhung đỏ được xem là mang đến may mắn cho gia chủ. Không những thế, cây cẩm nhung đỏ còn thể hiện cho tình bạn bền vững và yêu thương nhau. Nhiều người còn cho rằng đây là loại hoa thể hiện tình yêu trong sáng, mới chớm nở và giúp bạn theo đuổi một ước mơ đầy màu hồng với tinh thần lạc quan, yêu đời.

Dòng cây Lưỡi Hổ có Lưỡi Hổ Vằn và Lưỡi Hổ Vàng khá hợp mệnh Thổ. Cây Lưỡi Hổ Vằn có lá dày, mọng nước, cứng cáp vươn thẳng, khá nhọn và dài. Viền lá có màu vàng, lòng lá có những vằn ngang màu xanh xen kẽ vàng. Lưỡi Hổ Vàng thì lá nhỏ, ngắn và bầu, mềm hơn, viền lá màu vàng và những sọc thẳng vàng xanh xen kẽ.

Lưỡi Hổ sẽ giúp xua đuổi xui xẻo, bùa chú và những điều không may xung quanh không gian sống cho người mệnh Thổ. Đồng thời cây còn mang đến nhiều năng lượng tích cực cho ngôi nhà của người trồng. Lộ Bàng Thổ sinh năm Canh Ngọ (1930, 1990) mà trồng cây Lưỡi Hổ là quyết định cực kỳ sáng suốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cô tòng lá đốm

Cô tòng lá đốm là loài cây vô cùng đặc biệt với lá cây có hình elip nhọn đầu và có màu xanh xen kẽ đốm vàng. Cây thường sống thành bụi, nên được nhiều gia đình chọn trồng làm hàng rào trước nhà. Tuy nhiên, do cây có ý nghĩa phong thủy rất tốt với người mệnh Thổ, nên nhiều người thường chiết cây vào chậu để trưng bày phòng khách.

Theo đó, cây cô tòng lá đốm chính là biểu tượng của tiền tài và may mắn. Chính vì vậy, khi chọn cây này trồng trong nhà, gia chủ nên trồng ở hướng Nam hoặc Đông Nam để tránh bị hao hụt tài lộc.

Hồng môn

Hồng môn vốn là loài cây mang màu bản mệnh thích hợp với mệnh Hỏa. Vì Hỏa sinh Thổ nên màu đỏ của hoa hồng môn cũng hợp với mệnh Thổ. Hoa của cây tựa như một chiếc lá của cây nhưng là phiên bản nhỏ hơn và màu đỏ. Lá cây xanh đậm và bóng bẩy nhìn rất bắt mắt. Màu đỏ thể hiện cho tình cảm nồng ấm, màu xanh là niềm hy vọng. Cây thể hiện cho sự kiên trì theo đuổi con đường đã chọn của mình.

Cây Trúc Nhật Vàng

Trúc Nhật Vàng hay Trúc Nhật Phú Quý thuộc họ nhà Trúc nhưng cây nhỏ thân ngắn hơn nhiều nên thường được trồng chậu để bàn trang trí. Cây tượng trưng cho người quân tử, biết cương nhu đúng lúc, sống trượng nghĩa và giàu lòng yêu thương. Trồng cây này là lời nhắc nhở về lối sống tốt đẹp, đồng thời cũng như lời chúc phúc dành cho tương lai đầy hứa hẹn may mắn của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu bà đế vương đỏ

Một trong những loại cây thích hợp được trồng trong nhà của người mệnh Thổ chính là cây trầu bà đế vương đỏ. Đây là một loại cây vô cùng đặc biệt, có thể sống và phát triển ở nhiều trạng thái khác nhau. Cụ thể, cây này có thể tồn tại ở dạng dây leo trong tự nhiên hoặc phát triển thẳng đứng nếu như được trồng trong chậu và chỉ cao khoảng 1,5m.

Trong phong thủy nhà ở, cây trầu bà đế vương đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Điểm nổi bật nhất của cây chính là vẻ đẹp xanh tốt, sang trọng và đầy quyền uy. Do vậy, gia chủ mệnh Thổ trồng cây này trong nhà còn thể hiện ý chí, không ngừng vươn lên, không ngừng học hỏi, phấn đấu để đạt đến sự vinh quang, danh vọng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.