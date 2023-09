4 con vật được mệnh danh là "đệ tử" của Thần tài, nhà nào may mắn được 4 con này vào nhà thì trước sau gì cũng GIÀU SỤ

Điểm danh 4 con vật là điềm báo của may mắn, vào ở nhà nào là nhà đó sắp có quý nhân phù trợ, giàu có không ngờ.

Rùa

Theo quan niệm dân gian, rùa là một biểu tượng tốt, là sự kết nối giữa trời và đất, là vật linh thiêng mang đến sự trường tồn, an lành.

Theo phong thủy, con rùa là loài vật mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình. Vì vậy, nhiều người thích nuôi rùa trong nhà để cầu may mắn, bình an.

Rùa bò vào nhà là điềm báo may mắn, dự báo gia chủ có tài lộc thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Mèo

Mèo cũng là con vật được nhiều gia đình lựa chọn nuôi trong nhà, nhiều khi với mục đích để bắt chuột. Trong ngũ hành, mèo thuộc mạng Mộc.

Người tuổi Thân, Dậu (mệnh Kim) rất hợp nuôi mèo vì Kim thắng Mộc dễ thức đẩy vận trình thăng tiến. Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tránh nuôi mèo.

Nếu thấy mèo vàng chạy vào nhà, bạn không nên xua đuổi chúng bởi đây là dấu hiệu cho thấy điềm lành, may mắn sắp đến.

Chó

Loài vật này luôn đúng đầu trong danh sách những con vật may mắn mang điềm lành nên nuôi trong nhà.

Trong 12 con giáp, chó được gọi là Tuất thuộc hành Thổ, đất khô, có Hỏa, có Kim, dương tính rất mạnh. Chó cực kỳ hợp với người thuộc mạng Mộc do Mộc thắng Thổ.

Người tuổi Mão và Dần nên nuôi chó trong nhà. Trong khi đó người sinh năm Tý, Hợi nên tránh nuôi con vật này.

Ngoài ra, dân gian còn có câu "chó chạy đến nhà thì sang". Nếu đột nhiên một con chó lạ xuất hiện trong nhà bạn, đó có thể là dấu hiệu của tin vui.

Chim én làm tổ

Chim én được coi là biểu tượng của sự giàu có, hạnh phúc. Loài chim này thường chọn nơi có cảm giác an toàn, đáng tin cậy làm. Vì vậy, chim én đến làm tổ trong nhà là dấu hiệu tốt, chứng tỏ nơi bạn đang ở có phòng thủy tốt lành, tương lai gặp nhiều may mắn, tiền tài, công danh thuận lợi.

