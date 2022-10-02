4 đặc điểm của ngôi nhà phong thủy thu hút nhiều tài lộc, gia chủ an khang thịnh vượng, làm ăn "phất" lên trông thấy

Nhà đẹp 02/10/2022 13:52

4 dấu hiệu dưới đây được xem là 4 yếu tố phong thủy may mắn cho gia chủ, làm ăn phất lên từng ngày nếu gắn bó với ngôi nhà dài lâu.

Nhà có nhiều cây xanh, sống lâu

Sự phát triển của cây cối cũng có ảnh hưởng đến phong thủy. Một ngôi nhà có cây cối phát triển tốt thường được đánh giá cao hơn ngôi nhà mà cây không thể sống nổi.

Cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân và bắt đầu rụng lá vào mùa thu. Nếu cây vẫn luôn xanh tốt, đến mùa thu muộn chưa rụng lá, mùa xuân lại đâm chồi sớm chứng tỏ ngôi nhà tràn đầy linh khí, sức khống.

Ngoài ra, căn nhá có những cây cối sống lâu mà vẫn chắc khỏe, xanh tốt chứng tỏ gia chủ có nhiều tài lộc, cuộc sống an khang, thịnh vượng.

4 đặc điểm của ngôi nhà phong thủy thu hút nhiều tài lộc, gia chủ an khang thịnh vượng, làm ăn 'phất' lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà có cửa chính vững chắc

Cửa chính là phần vô cùng quan trọng của ngôi nhà. Nó được coi là bộ mặt của một căn nhà. Cửa chính đã lắp đặt lâu ngày nhưng không bị hỏng hóc, bạc màu, tróc sơn là dấu hiệu phong thủy tốt. Để cửa nhà bị hỏng, xô lệch sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

4 đặc điểm của ngôi nhà phong thủy thu hút nhiều tài lộc, gia chủ an khang thịnh vượng, làm ăn 'phất' lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thông gió, nhiều ánh sáng

Đa số các thiết kế nhà hiện nay đều tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà. Ngôi nhà nhiều ánh sáng không chỉ mang tới cảm giác thoáng đãng mà còn tốt cho sức khỏe của người sống trong nhà. Nếu thiếu ánh sáng, người sống trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, dễ mất cân bằng âm dương.

Nếu một ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh tài lộc của chủ nhà dễ bị sa sút và sự nghiệp bị ảnh hưởng xấu, khó lòng thăng tiến trong công việc.

Nếu chuẩn bị xây nhà, bạn cũng cần phải chú trọng yếu tố “tàng phong, tụ khí”. Tức là gió mang tài lộc đến và tụ lại trong căn nhà. Ngôi nhà như vậy sẽ giúp khí vận cân bằng tạo tiền đề cho sự phát hưng thịnh.

Cảnh quan hài hòa

 

Mỗi căn nhà đều được thiết kế, trang trí cảnh quan theo sở thích của chủ nhân. Tuy nhiên, cái gì cũng cần có sự hài hòa nhất định. Căn nhà có màu sắc, thiết kế hài hòa, phù hợp với không gian chung sẽ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu về mặt tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

4 đặc điểm của ngôi nhà phong thủy thu hút nhiều tài lộc, gia chủ an khang thịnh vượng, làm ăn 'phất' lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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