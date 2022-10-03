Cải thiện giấc ngủ, thanh lọc không khí cực hiệu quả với 5 loại cây có tác dụng an thần

Nhà đẹp 03/10/2022 05:05

Để cải thiện giấc ngủ ngoài việc chế độ ăn lành mạnh, hợp lí thì việc kham khảo thêm những loại cây đặt trong phòng ngủ hỗ trợ có giấc ngủ ngon cũng rất cần thiết.

Cây nha đam

Loại cây này có nhiều công dụng cũng như giá trị đối với sức khỏe con người. Cây nha đam không cần tưới nước thường xuyên. Loại cây này có nhiều giống khác nhau. Ở một số giống, lá nha đam giúp an thần, chống viêm nhiễm, có thể dùng khi bị muỗi đốt.

Bên cạnh đó, một số loại có thể chiết xuất thành các sản phẩm chăm sóc da. Lý do là trong nha đam có chứa vitamin và các hoạt chất chống lại sự oxy hóa; nhiều loại khác có thể ăn được.

Đặt cây nha đam trong phòng ngủ sẽ giúp thanh lọc không khí, cải thiện sự ngột ngạt của phòng, giúp cải thiện giấc ngủ tự nhiên.

Ngoài ra, cây nha đam có công dụng hút ẩm hiệu quả và có thể báo động cho bạn nếu tình trạng không khí bị ô nhiễm vượt mức, nhờ sự xuất hiện của những đốm nâu trên thân cây. 

Hoa nhài 

Hương thơm của hoa nhài mang đến cảm giác nhẹ nhàng và gần như gây nghiện. Đặt một cây hoa nhài trong phòng ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn, không phải vật lộn để đi vào giấc ngủ hay thức dậy với cơn đau đầu hành hạ nữa.

Cây nữ lang

Cây nữ lang đã được công nhận là một loại thảo mộc giúp giải quyết các vấn đề về giấc ngủ trong nhiều thế kỷ. Hương thơm nhẹ nhàng sẽ thư giãn cơ thể và tinh thần của bạn đồng thời giảm lo lắng, căng thẳng. Mặt khác, những cánh hoa nhỏ xinh xắn có màu từ trắng đến hồng nhạt là một điểm nhấn tuyệt vời cho phòng ngủ.

Cải thiện giấc ngủ, thanh lọc không khí cực hiệu quả với 5 loại cây có tác dụng an thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo 

Bạn có thể sử dụng hương thảo để làm sạch không khí xung quanh bạn. Với axit rosmarinic kháng khuẩn và chống oxy hóa, những bông hoa này cải thiện tâm trạng của bạn, ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Chưa kể hương thảo còn giúp tăng cường trí nhớ và kích thích não bộ của bạn.

Hoa oải hương

Người ta thường biết rằng hoa oải hương có tác dụng làm dịu và thư giãn. Những bông hoa màu tím có mùi thơm dịu giúp giảm căng thẳng và giảm huyết áp. Đặt cây này trên bệ cửa sổ đầy nắng, cho phép nó nhận được ít nhất ba giờ ánh sáng mặt trời hàng ngày là cách tốt để chăm sóc chúng.

Cải thiện giấc ngủ, thanh lọc không khí cực hiệu quả với 5 loại cây có tác dụng an thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh cây cải thiện giấc ngủ

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