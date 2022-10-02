5 SAI LẦM nghiêm trọng về phong thủy thờ cúng Thần tài mà nhiều gia đình thường mắc phải

Mỗi bát hướng đều nên có cốt là gói Thất Bảo để tài lộc không bị hao hụt, nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay chọc vào gói Thất bảo sẽ khiến Thần Tài, Ông Địa không có linh khí. Không chỉ không hút tài lộc, sai lầm này còn khiến gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời.

Khi chúng ta mua tượng Thần Tài, Ông Địa, lư hương, bộ ly tách thường hay có suy nghĩ chúng là đồ mới được bọc trong túi ni lông sẽ không bị bụi bẩn nên không chùi rửa mà cứ thế đặt lên bàn thờ.

Suy nghĩ này là một sai lầm vì lau chùi không những chỉ để làm sạch bên ngoài, mà còn có ý nghĩa gột rửa những ám khí, xấu xa bám trên bộ đồ thờ khi đặt ngoài chợ, cửa hàng,….

Khi lau rửa bộ đồ thờ cần chú ý chuẩn bị một thau nước sạch sau đó xắt củ gừng thành những sợi mỏng rồi thả vào thau nước. Tiếp đó mới đến chùi rửa bộ thờ, sau khi rửa xong dùng khăn khô lau sạch sẽ, ráo nước. Lúc này mới có thể đặt lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa.

Sử dụng 3 chén nước để cúng ban Thần tài

Việc sử dụng 3 chén nước để cúng ban thờ Thần Tài là sai hoàn toàn.



Thần Tài – Thổ Địa là 2 vị thần trông coi tiền tài, trị quản đất đai, mỗi một vị thần lại đại diện cho 5 vị thần khác.



- Thần Tài đại diện cho: Hắc Thần Tài, Xích Thần Tài, Thanh Thần Tài, Bạch Thần Tài và cao nhất là Hoàng Thần Tài.



Ông Địa là đại diện cho 5 vị thần gồm: Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung ương Huỳnh Đế.



Chính vì vậy khi thờ ban thờ Thần Tài quý bạn cần sử dụng 5 chén nước, có như vậy mới đủ lễ nghĩa, gia chủ từ đó mới nhận được nhiều tài lộc, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ

Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp với vận mệnh, phong thủy. Khi chọn bàn thờ, bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc gây hao tài.

Không được động lư hương

Người ta kiêng kỵ di chuyển bát hương, nên khi lau chùi bàn thờ cần chú ý đến bát hương, nếu động bát hương sẽ khiến tài chính trong nhà bị xáo trộn, thất thoát tiền bạc, kinh tế không ổn định. Để không làm động lư hương nhiều người dùng keo 502 cố định bát hương với mặt bàn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.