Suy nghĩ thật kỹ nếu có ý định đặt 4 vật này ngoài ban công: phá hủy sự hòa hợp âm dương, hao tài tốn của,...

Nhà đẹp 02/10/2022 13:51

4 vật này không nên để ngoài ban công, bởi chúng sẽ hút cạn may mắn, dương khí không thể vào nhà bạn được đấy.

Chuông gió

Nhiều chị em thích treo chuông gió ở ngoài ban công. Nó vừa có tác dụng trang trí, vừa tạo ra âm thanh nghe vui tai. Tuy nhiên, người xưa thường dùng chuông gió trong các hình thức cúng tế và nó được coi là vật tâm linh.

Trong khi đó, theo phong thủy, chuông gió chịu tác động của gió nên phát ra tiếng động. Nó mang theo không khí lưu động và làm ảnh hưởng đến từ trường, giúp hóa giải sát khí. Nếu treo chuông gió ở ban công, nó có thể bị sát khí từ bên ngoài gây động. Việc này làm ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà.

Ngoài ra, tiếng kêu của chuông gió có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình vào ban đêm.

Suy nghĩ thật kỹ nếu có ý định đặt 4 vật này ngoài ban công: phá hủy sự hòa hợp âm dương, hao tài tốn của,... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dụng cụ nhà bếp

Có nhiều người vì diện tích nhà nhỏ hẹp nên tận dụng không gian ban công để chất đồ đạc không dùng tới, thậm chí nhiều nhà còn bố trí nơi đây thành nhà bếp mà không biết rằng dụng cụ nhà bếp là một trong những đồ vật không nên để ở ban công. 

 

Không những phá vỡ sự hài hòa, cân bằng của phong thủy mà bố trí như vậy còn dẫn tới thoái tài, tài vận chảy ra ngoài, ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của gia đình. Nhà bếp là nơi đại diện cho tài vận mà lại thiếu kín đáo, dễ bị nhòm ngó như vậy thì thất thoát là chuyện không thể tránh khỏi. 

Ban công đón dương khí mà bị dầu mỡ bám lại thì khí tốt không tới nhà. Hơn nữa ban công còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm từ môi trường, nấu nướng ở đây không đảm bảo vệ sinh, sẽ khiến sức khỏe của người trong nhà xấu đi trông thấy.

Cây xanh quá cao

Theo phong thủy thì đặt những chậu cây xanh quá cao ngoài ban công sẽ làm ảnh hưởng đến gia vận. Những cây hoa nhỏ, bồn cây bé có tác dụng điểm xuyết, lấp chỗ trống trên ban công. Cây xanh tốt đại biểu dương khí vượng, cây khô héo không phát triển được là do gia chủ không thích hợp với việc trồng cây, nên chuyển sang loại cây khác.

Suy nghĩ thật kỹ nếu có ý định đặt 4 vật này ngoài ban công: phá hủy sự hòa hợp âm dương, hao tài tốn của,... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tủ giày

Hiện nay do nhu cầu làm đẹp, mỗi người đều có rất nhiều giày dép, để ở tủ giày cạnh cửa ra vào không đủ liền bày thêm tủ giày ở ban công; hoặc gia đình có đông người nên bố trí thêm tủ giày ở nơi đây để tiết kiệm diện tích, tránh bày quá nhiều tủ ở cửa chính. Nhưng tủ giày lại là vật cấm kị bày ở ban công.

 

Giày dép đã qua sử dụng đều hấp thụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở bên ngoài, có cả những nguồn năng lượng xấu, bày ở ban công làm ô nhiễm không khí ban công khiến nơi đây trở nên hỗn loạn.

Mặt khác, giày dép thường không sạch sẽ, bám bùn đất hoặc có mùi khó chịu làm cho ban công bị ô nhiễm, không đón được dương khí.  

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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