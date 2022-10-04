HŨ GẠO và những lưu ý phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước, tăng sự may mắn và giàu có

Nhà đẹp 04/10/2022 08:02

Hũ gạo trong phong thủy được xem là vật tượng trưng cho sự may mắn của các thành viên trong gia đình, vì vậy cần phải lưu ý thật kỹ những điều này.

Không nên đặt hũ gạo ở hướng Đông và Đông Nam

Theo quan niệm phong thủy, hũ gạo thuộc hành thổ bởi cây lúa cho gạo được trồng từ đất (thuộc hành Thổ). Trong khi đó, hướng Đông và Đông Nam thuộc hành Mộc, mà Mộc khắc Thổ. Vì vậy, đặt hũ gạo ở hai hướng này sẽ tạo ra sự xung khắc, khiến gia chủ kém may mắn, gặp nhiều trắc trở trong công việc cũng như cuộc sống.

Hướng tốt nhất để đặt hũ gạo là hướng Tây hoặc Đông Bắc vì đây là hai hướng thuộc hành Thổ.

HŨ GẠO và những lưu ý phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước, tăng sự may mắn và giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giữ xung quanh bình gạo sạch sẽ

Gia chủ cần giữ nơi đặt bình gạo sạch sẽ và quét dọn thường xuyên, không nên để rác rưởi hay đồ ăn thừa lên trên. Nếu có thời gian rỗi, gia chủ nên lau chùi phía ngoài bình đựng gạo để nó trông được sạch sẽ và luôn luôn mới. Có nhiều người thường không mấy quan tâm điều này nhưng đây là việc cần làm giúp đưa lại may mắn cho gia đình. 

Hũ/thùng gạo phải được để "2 kín": Đậy kín, để nơi kín

Chưa nói đến khía cạnh phong thủy, ngay trên thực tế, nên đặt hũ gạo ở những nơi sạch sẽ, cao hơn mặt đất, đậy kín để tránh bụi bẩn, chuột gián, ẩm mốc có thể "tấn công" làm gạo nhanh hỏng, không tốt cho sức khỏe.

Trong phong thủy, Người Á đông quan niệm rằng việc kê cao hũ gạo sẽ thể hiện sự quý trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình. Hũ gạo chính là cái kho cất giữ tài lộc thịnh vượng của gia đình, bởi vậy ngoài việc kê cao, còn phải cất ở nơi kín đáo, nhất định không nên để người lại nhìn thấy ngay khi bước vào cửa. Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở một vị trí khuất nhưng dễ lấy ở trong bếp.

HŨ GẠO và những lưu ý phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước, tăng sự may mắn và giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không để bình gạo trống rỗng

Gia chủ phải chú ý đến lượng gạo bên trong. Bạn không nên để thùng gạo trống rỗng vì đó có thể tượng trưng cho việc của cải, may mắn không còn. Cho nên, khi gạo gần hết, bạn cần phải mua tiếp đợt gạo tiếp theo để cho vào bình.

Nên dùng hũ làm bằng gốm, sứ, gỗ

Người xưa cho rằng dùng hũ gạo bằng gốm sứ, gỗ hoặc đất sét thì gạo sẽ luôn phát ra năng lượng bền vững, mạnh mẽ, đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, cũng không nên dùng hũ gạo bằng nhựa vì về lâu dài vừa không tốt cho sức khỏe, vừa kém may mắn hơn.

HŨ GẠO và những lưu ý phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước, tăng sự may mắn và giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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