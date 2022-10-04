3 loại cây cảnh trồng trước nhà không khác gì "chôn vàng" trong sân, gia chủ "thăng quan tiến chức", luôn được Thần may mắn phù hộ

Nhà đẹp 04/10/2022 08:03

May mắn sẽ gọi tên gia đình bạn nếu trồng thêm những cây này trong sân nhà, trồng càng lâu tài lộc càng nhiều.

Tùng la hán

Cây tùng la hán (còn gọi là vạn niên tùng) là cây thân gỗ lâu năm, tuổi thọ cao, với điều kiện môi trường thích hợp cây có thể sống hàng trăm năm.

Cây có lá thuôn dài, mọc đối xứng, xanh quanh năm. Trồng càng nhiều năm thì gốc càng xù xì, cổ kính, càng đẹp.

Cây có thể cao lên tới 20m, đường kính thân cây có thể lên 30cm. Cây ra hoa màu trắng đơn sắc, có hoa đực và hoa cái. Hoa đực có hình trụ dài mọc lẻ loi ở đầu cành. Trong khi đó, hoa cái có lá bắc và lá nõn dính vào nhau.

Theo phong thủy, tùng la hán mang lại sự phồn vinh, thịnh vượng cho gia chủ, tượng trưng cho sự phát triển không ngừng vì nó có sức sống bền bỉ, sống được trong môi trường khắc nghiệp, xanh tốt quanh năm.

Tùng la hán là cây thân gỗ nên hợp với người mang mệnh Thủy. Thủy là nước sẽ giúp gỗ ngày càng phát triển.

3 loại cây cảnh trồng trước nhà không khác gì 'chôn vàng' trong sân, gia chủ 'thăng quan tiến chức', luôn được Thần may mắn phù hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu

Cây lựu được biết là loại cây không chỉ ăn quả mà còn có tác dụng trong phong thuỷ. Cây lựu là loại cây thân gỗ, trong phong thuỷ nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn mang lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Còn những chùm hoa lựu thì có tác dụng giúp gia chủ xua đuổi tà ma và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngoài ra khi đặt cây lựu đỏ trước nhà vào dịp lễ Tết sẽ giúp cho gia chủ thu hút tài lộc trong những ngày đầu năm mới và tô thêm phần sức sống cho căn nhà của bạn.

Cây lựu thường được trồng trước nhà, nơi đón những tia nắng đầu tiên. Bởi vị trí này theo ông bà ta ngày xưa cũng như trong phong thuỷ, trước nhà là vị trí hứng tài lộc. Vì thế, đặt cây lựu trước nhà sẽ giúp gia chủ chiêu tài và xua đuổi điều xấu.

3 loại cây cảnh trồng trước nhà không khác gì 'chôn vàng' trong sân, gia chủ 'thăng quan tiến chức', luôn được Thần may mắn phù hộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây Tây phủ Hải đường 

Người xưa trồng cây Tây phủ Hải đường trong vườn nhà. Đây là một loài hoa nổi tiếng vừa tao nhã vừa có ý nghĩa phong thủy tốt, được nhiều người ưa chuộng. Trong phong thủy, đây là loài hoa mang đến may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Hoa Tây phủ Hải đường được mệnh danh là “hoa quý phi”, có thể thấy rằng địa vị của loài hoa vẫn khá cao. Đây là loài cây lớn có thể trồng ở sân vườn, cũng có thể trồng trong chậu làm cây cảnh nhỏ, đặt trong nhà.

Hoa Tây phủ Hải đường thường nở vào mùa xuân, thời gian ra hoa khá dài khoảng 1 tháng. Tuy nhiên hoa Tây phủ Hải đường ưa nắng, cần đủ ánh nắng để nở hoa đẹp. Vì vậy, nếu bạn trồng một cây cảnh này trong nhà thì phải đặt ở nơi có nắng.

Trên đây là 4 cây cảnh lớn có hoa quyến rũ, có mùi thơm ngào ngạt và đặc điểm chung là có ý nghĩa phong thủy tốt lành, mang may mắn, điềm lành, tài lộc cho gia chủ.

Đây cũng là những cây cảnh chịu được rét và khô hạn, dễ trồng. Ngay cả một người mới làm quen với việc trồng hoa, chơi cây cảnh cũng có thể trồng được.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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