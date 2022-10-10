Nguồn năng lượng tốt cứ tìm đến nhà bạn để trao may mắn nếu đặt 4 thứ này trước cửa nhà

Nhà đẹp 10/10/2022 16:00

Chủ nhà nhanh chóng giàu có và phát tài nếu trang bị thêm những thứ này trước nhà, hoặc tốt hơn là lối vào nhà.

Treo chuông gió ngoài cửa trước

Theo các chuyên gia phong thủy thì việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài, giàu có.

Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những âm thanh của chuông gió khi rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho căn nhà bạn kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà. Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn, an lành tới gia đình bạn.

Sử dụng tiền xu kích lộc

Một trong những mẹo phong thủy giúp bạn hút tài lộc vào trong nhà mình là sử dụng đồng xu kích thích vận khí may mắn. Nếu bạn sử dụng một xâu tiền biểu tượng của âm dương giúp xua đuổi vận xui ra khỏi nhà.

Nếu bạn chọn được những đồng tiền xu có chạm khắc rồng thì đồng tiền càng hút lộc khiến gia chủ lên như diều gặp gió. Ngoài ra, đồng tiền xu chính là tượng trưng cho Thiên, ở giữa có lỗ vuông tượng trưng cho Địa giúp cho gia chủ luôn êm ấm, hạnh phúc viên mãn.

Nguồn năng lượng tốt cứ tìm đến nhà bạn để trao may mắn nếu đặt 4 thứ này trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt thảm trước hiên

Để căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà, một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, Thần Tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy, phải đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên là cách tối kỵ, để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế.

Đặt nguồn nước thịnh vượng

Theo các chuyên gia phong thủy, khi bạn thiết kế nguồn nước, hòn non bộ chảy trước cửa nhà sẽ giúp khích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà bạn. Tuy nhiên, nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước và giúp tài lộc chảy vào nhà? Theo phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn.

Nguồn năng lượng tốt cứ tìm đến nhà bạn để trao may mắn nếu đặt 4 thứ này trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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