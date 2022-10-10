3 món đồ nhất định bạn hãy đặt dưới gối: hóa giải được xui xẻo, đường công danh rạng rỡ, tiền bạc đếm không xuể

Khi nói đến sách gối đầu giường, người ta nghĩ ngay đến một cuốn sách hay. Chủ nhân để cuốn sách ở đầu giường để tiện đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm.

Một điều bạn cần lưu ý là không nên kê sách quá cao ở dưới gối, ảnh hưởng đến cổ, vai, gáy và khí huyết ở đốt sống cổ sẽ không lưu thông, dễ hình thành thoái hóa đốt sống.

Người xưa khuyên đặt một cuốn sách ở dưới gối để hút tài lộc. Cuốn sách tượng trưng cho tri thức, sự hiểu biết, để sách dưới gối cho thấy người này ham học hỏi. Đồng thời nó còn đại diện cho một lời chúc của người xưa đối với những ai đang theo đuổi con đường học hành, mong rằng họ có thể công thành, danh toại, có chức vị và mang lại tiền bạc, cuộc sống sung sướng cho bản thân và gia đình.

Đồng tiền xu cổ

Ngoài đậu đỏ, người xưa cũng dùng tiền xu cổ đặt dưới gối trước khi đi ngủ để cầu tài lộc, may mắn.

Theo phong thủy, tiền xu cổ có hình tròn (tượng trưng cho bầu trời, mang nguồn năng lượng dương). Giữa đồng xu có một lỗ đục hình vuông (tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm). Vì thế, đồng xu tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa âm và dương, được coi là cội nguồn của vạn vật.

Đặt đồng xu dưới gối, người ta tin rằng vật này sẽ giúp gia đình êm ấm, hòa thuận, hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí, thu hút may mắn, tài lộc…

Ngoài ra, việc để tiền xu dưới gối còn ngầm thể hiện hy vọng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhiều người cho rằng đặt đồng xu cổ dưới gối cũng giúp người cao tuổi ngủ ngon, sức khỏe dồi dào hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Túi đậu đỏ

Người xưa tin rằng đậu đỏ là một trong những vật phẩm mang đến may mắn vì nó có màu đỏ đẹp mắt. Họ sẽ lựa ra những hạt đậu chắc mẩy, còn nguyên vẹn, không bị sâu mọt. Nam sẽ dùng 7 hạt, nữ dùng 9 hạt bỏ vào một chiếc túi gấm nhỏ rồi thắt miệng túi lại. Đặt túi này dưới gối, 1 tuần thay đậu đỏ bên trong 1 lần.

Để túi đậu đỏ dưới gối được cho là có thể thu hút tình duyên, cầu cho đời sống tình cảm suôn sẻ, hanh thông.

Ngoài ra, người xưa cho rằng hạt đậu đỏ có màu đẹp mắt, tượng trưng cho sự may mắn. Âm thầm đặt hạt đậu đỏ dưới gối giúp hóa giải xui xẻo, thu hút may mắn, tăng tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.