Nhiều người có thói quen đặt 6 vật này dưới gối: ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm vợ chồng rạn nứt

Nhà đẹp 11/10/2022 07:01

Sức khỏe của bạn sẽ suy giảm, tiền bạc cũng bị 'cuốn trôi' hết đi chỉ vì thói quen đặt 6 vật này dưới gối ngủ.

Túi thơm

Một số người thích đặt túi thơm trong phòng ngủ để tạo mùi nhẹ nhàng cho không gian, giúp hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, túi thơm không nên đặt ở ngay dưới gối hoặc đầu giường ngủ. Mùi của túi thơm quá mạnh có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Ngoài ra, nếu túi thơm kém chất lượng, nó có thể chứa cả những chất gây ung thư, khiến cơ thể sinh bệnh nếu tiếp xúc thời gian dài.

Nhiều người có thói quen đặt 6 vật này dưới gối: ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm vợ chồng rạn nứt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương

Là vật cát tường, công dụng đầu tiên của gương cũng chính là đuổi ma quỷ, mang lại sự yên ổn và may mắn. Nếu đặt đúng vị trí và hướng phong thủy, gương sẽ đem đến hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm. Tuy nhiên nếu đặt gương ở dưới gối có thể mang đến ác mộng, xui xẻo, gây ra những phiền toái không đáng có cho bạn và gia đình.

Khi người ta mới tỉnh dậy sau giấc mộng, ý thức của họ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, rất dễ dàng bị dọa sợ bởi hình bóng trong gương. Đồng thời, gương vốn đóng vai trò là vật phản xạ, vì vậy nếu đặt gương dưới gối sẽ khiến gương sẽ chống lại chủ nhà, sẽ bị “phản xạ” đi những may mắn của gia chủ.

Chìa khóa

Theo phong thủy, chìa khóa là biểu tượng cho sự khai thông tiền bạc. Việc để chìa khóa dưới gối sẽ ngăn cản vận son tai chính, khiến tài vận trong nhà bị ngừng trệ. Thay vì để dưới gối, gia chủ có thể để chìa khóa trên bàn, hoặc trên kệ...

Nhiều người có thói quen đặt 6 vật này dưới gối: ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm vợ chồng rạn nứt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kéo

Kéo là vật sắc nhọn. Theo phong thủy, nếu không giữ nó cẩn thận, bạn có thể rước tai họa vào nhà. Đặt kéo dưới gối là một điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ vì nó có thể thu hút điều không may. Trên thực tế, để một vật sắc nhọn như kéo ngay dưới gối có thể khiến bạn bị thương nếu không cẩn thận.

Ảnh của người đã khuất

Dù thương nhớ người quá cố đến đâu cũng không nên để di ảnh của họ dưới gối vì trong phong thủy, điều này không tốt đối với gia chủ. Nên đặt di ảnh của người quá cố ở nơi an tĩnh, sạch sẽ để thờ phụng, cúng bái, thể hiện sự tôn trọng.

Ngoài ra, theo phong thủy, một số vật dụng khác như ví tiền hay thuốc men cũng không nên để dưới gối vì có thể ảnh hưởng đến tiền tài, sức khỏe.

Các thiết bị điện tử

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ và thường tiện tay đặt luôn vật dụng này dưới gối. Tuy nhiên, bức xạ điện từ của điện thoải có thể lầm ảnh hưởng tới sức khỏe, không tốt cho giấc ngủ, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải.

Nhiều người có thói quen đặt 6 vật này dưới gối: ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm vợ chồng rạn nứt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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