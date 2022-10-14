Danh sách những loại cây có mùi thơm tự nhiên, trồng ở nhà cây tỏa hương không thua kém nước hoa

Ai yêu thích mùi hương nồng nàn trong vắt này cũng có thể tự mình trồng một khóm nhài, vì loại cây trồng đơn giản này không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật mới có thể trổ hoa. Nhài có thể trồng bằng cách giâm cành khá dễ dàng hoặc cũng có thể mua các khóm nhỏ bán sẵn ở các chợ hoa.

Trong năm tháng đầu, bạn nên chịu khó xới đất cho tơi, làm cỏ, vun gốc và ngắt bỏ những bông hoa ra sớm để tập trung dinh dưỡng cho cây. Nếu được chăm sóc tốt, chỉ sau 6 tháng là cây đã bắt đầu cho vụ hoa đầu tiên. Hoa nhài nở rộ nhất mùa hè, hoa nhỏ như ngón tay, màu trắng muốt, hương trong vắt nồng nàn.

Hoa nhài khá dễ tính, thích hợp với nhiều loại đất khác nhau. Bạn chỉ cần làm đất cẩn thận, nhặt bỏ sỏi, đá và tạo lỗ thoát nước để tránh ngập úng. Sau đó chọn những cành già, trồng sâu xuống mặt đất khoảng 10 đến 15cm rồi tưới đẫm nước và giữ cho đất luôn ẩm để cây sinh trưởng tốt.

Nếu bạn muốn hái hoa vào cắm thì nên hái trước 10 giờ sáng là lúc hoa đang tươi nhất. Ngoài hương thơm, hoa nhài có có rất nhiều công dụng khác như dùng nước cốt hoa trộn với lòng trắng trứng gà để đắp dưỡng da, hoặc bỏ một bông hoa vào cốc nước chè để có thưởng thức vị chè xanh thoang thoảng hương hoa.

Hoa nhài không cần đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc vẫn có thể sinh trưởng và ra hoa đúng mùa. Nhưng bạn có thể mua phân bón lá để phun, giúp tăng năng suất và chất lượng của hoa. Vào tầm tháng 11 là khi cây đã bắt đầu gần như không còn trổ hoa thì bạn nên dùng kéo sắc để cắt toàn bộ thân, để cách gốc khoảng 20cm, tỉa bỏ cành già, cành khô hay các cành bị sâu bệnh, lấy chỗ cho mầm mới phát triển. Đồng thời bón thúc để cây có thể đủ chất dinh dưỡng cho vụ hoa tới.

Cây dành dành

Cây dành dành có hoa màu trắng với mùi hương rất thơm. Cây dành dành còn có tên gọi khác là chi tử, thủy hoàng chi. Hoa dành dành màu trắng và có mùi hương rất thơm, thường mọc riêng lẻ.

Cây dành dành là loại cây phổ biến ở các tỉnh Nam bộ, bên cạnh đó loài cây này rất nổi tiếng trong việc trồng làm cảnh, hay lấy quả đề làm thuốc và để nhuộm thức ăn (bánh xu xê, thạch) không độc hại và chống ô nhiễm không khí. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường chọn dành dành để làm cây cảnh trong vườn nhà.

Cây dành dành ưa thích môi trường ẩm ướt, nhiều ánh sáng. Cây không ưa thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. Vào mùa xuân và mùa hè, bạn nên bón phân đều đặn cho cây. Sang đến mùa thu và mùa đông, khi tiết trời hanh khô hơn cần chú ý duy trì độ ẩm cho cây.

Ảnh minh họa: Internet

Phong lữ thảo

Loại cây cảnh này không chỉ ra hoa rất đẹp mà còn phát ra mùi hương khác nhau khi bạn chạm vào chúng. và sự đa dạng của các mùi hương giúp cho phong lữ thảo thực sự ấn tượng. Hoa của phong lữ thảo thường có mùi như chanh, mùi hoa hồng, mùi gừng... Loại cây này thích hợp trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, phát triển mạnh khi đất có đủ độ ẩm.

Hoa oải hương

Mặc dù đây không phải là loại cây trồng phổ biến nhưng hoa oải hương được trồng tại nhà có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Những bông hoa màu tím của oải hương trông thật dịu dàng, mùi hương của cây mang lại cho ngôi nhà của bạn cảm giác dễ chịu, thư giãn. Cây cũng thường được sử dụng trong liệu pháp hương thơm và có thể giúp bạn giảm căng thẳng. Mặc dù việc chăm sóc có thể mang lại một số căng thẳng cho bạn (cây cần nhiều ánh sáng và lượng nước vừa phải) nhưng quen với cách trồng, cách chăm, bạn sẽ có một góc nhỏ dịu dàng hương thơm.