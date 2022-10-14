Muốn giàu nhanh thì đừng cố ở 4 kiểu nhà "ở càng lâu càng nghèo", hao tài tốn của

Nhà đẹp 14/10/2022 17:11

Với 4 kiểu nhà dưới đây có thể Thần tài sẽ chẳng muốn "ghé thăm", vì vừa phạm lỗi phong thủy nặng nề lại còn nhiều tà khí trong nhà.

Nhà có cửa chính thông với cửa hậu

Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Nó tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khi vào nhà sẽ đi hết ra ngoài, gây hao tổn tài lộc của gia chủ, tiền tài không giữ được trong nhà.

Để hóa giải, gia chủ cần phải sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn giữa cửa chính và các cửa phụ để không nhìn thấy nhau.

Ngoài ra, đặt quả cầu thạch anh ở vị trí thông giữa hai cửa hoặc đặt tượng Phật, tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

Nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện

Biểu hiện lớn nhất của ngôi nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện là bạn có thể nhìn thấy cửa sổ ngay khi vừa mở cửa, kiểu nhà này thường sẽ có “gió lùa” thổi qua, luồng gió này sẽ lấy đi vận may của gia chủ, dù là may mắn, xui xẻo hay phú quý. Gió thổi thường nó cũng có thể mang lại hơi thở hôi, như tà khí, rất bất lợi cho cơ thể của chủ sở hữu, từ mất mát của cải đến chết. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà có bố cục như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn gặp phải tình trạng hiện tại. Cách tốt nhất là bạn nên dọn đi càng sớm càng tốt. Nếu không được thì hãy làm mái hiên ở cổng để tạo thành bóng râm.

Muốn giàu nhanh thì đừng cố ở 4 kiểu nhà 'ở càng lâu càng nghèo', hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà thóp hậu

Những ngôi nhà nằm trên mảnh đất nở hậu được coi là có phong thủy cực tốt vì nó giữ giữ nhiều tiền bạc cho gia chủ. Ngược lại, nhà thóp hậu (phía sau nhỏ hơn phía trước) trông giống như một cãi phễ lớn, không tích lũy được nhiều tài lộc, của cải. Về lâu dài, ngôi nhà này thường không tốt, không mang lại sự bền vững cho gia chủ. Còn về mặt thẩm mỹ, ngôi nhà này sẽ khiến việc bố trí nội thất trở nên khó khăn.

Nhà có tầng hầm

Nhiều căn nhà hiện đại thường được thiết kế thêm tầng hầm ở dưới lòng đất để tận dụng diện tích. Tuy nhiên, đây là một trong những kiểu nhà hao tài theo phong thủy.

Cách thiết kế này được cho là có thể gây mất mát tiền bạc, khiến vợ chồng lục đục.

Muốn giàu nhanh thì đừng cố ở 4 kiểu nhà 'ở càng lâu càng nghèo', hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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