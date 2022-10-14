Nếu muốn giàu có, gia đình gặp nhiều phúc lành nên sở hữu 3 cây "chiêu tài hút lộc" này trong nhà!

Nhà đẹp 14/10/2022 17:09

Dưới đây là những loại cây mang ý nghĩa giàu có, thu hút nhiều phúc lộc, gia chủ đại cát đại quý.

Cây kim ngân

Cây Kim ngân chắc không xa lạ với nghệ nhân cây cảnh vì nó luôn đứng trong top đầu những loại cây cảnh được trồng trong nhà và văn phòng được ưa chuộng nhất hiện nay.

Cây Kim ngân có 3 loại:

Kim ngân thắt bím: được tết sam với 3 thân hoặc 5 thân lại với nhau

Kim ngân nhất trụ: cây 1 thân thẳng tắp

Ngoài ra, chúng ta có thể trồng kim ngân bằng phương pháp thủy canh.

Phần đỉnh của cây là những nhánh cây mọc thành cụm, mỗi nhánh cây mọc ra lá xẻ thùy thành 5 nhánh như bàn tay vậy.

Chính vì hình dáng ngay thẳng, lá xẻ thùy như bàn tay nên cây mang ý nghĩa rất thiêng liêng, giống như đức phật nghìn tay nghìn mắt. Từ đó, người ta hay trồng loại cây này nơi các điện thờ, bên cạnh bàn thờ gia tiên trong gia đình hoặc trên đình chùa.

Cây Kim ngân mang nhiều ý nghĩa về phong thủy, cây giúp mang tài lộc vào nhà cho gia chủ, vượng khí, trấn yểm ngoài cửa rất tốt. Vì điều này nên cây được ưa chuộng trồng nơi phòng khách, văn phòng, tiền sảnh các khu khách sạn hoặc các nhà hàng.

Nếu muốn giàu có, gia đình gặp nhiều phúc lành nên sở hữu 3 cây 'chiêu tài hút lộc' này trong nhà! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc hương

Mộc hương (còn gọi là mộc tê, quế hoa, cây mộc, hoa quế) là cây cảnh được nhiều người ưa thích. Ngày xưa thường có câu "Trồng hoa quế trước cửa, quý nhân thường lui tới". Đây là cây cảnh phong thủy có ý nghĩa rất tích cực.

Trồng cây cảnh mộc hương trước cửa không chỉ có giá trị mà cảnh mà còn hàm ý kỳ vọng vô hạn về một tương lai tươi sáng!

Cây cảnh mộc hương có thể trồng cả trong chậu lẫn ở sân vườn, hoa của chúng còn có thể làm dược liệu và thực phẩm.

Nếu bạn trồng cây cảnh mộc hương trước nhà sẽ được thưởng thức một không gian tràn ngập mùi hương hoa thơm ngọt. Hoa mộc tê có thể phơi khô làm trà, chế biến các loại bánh và là 1 vị thuốc đông y.

Nếu muốn giàu có, gia đình gặp nhiều phúc lành nên sở hữu 3 cây 'chiêu tài hút lộc' này trong nhà! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây bàng Singapore

Bàng Singapore có thể phát triển từ 1 - 2 m khi trồng trong nhà. Giống cây này thích hợp trồng ở nơi nhiều ánh sáng mặt trời, thông gió tốt. Nên tưới nước thường xuyên vào mùa nóng.

Giống bàng Singapore này có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí bằng cách loại bỏ độc tố.

Theo phong thủy, cây bàng Singapore mang ý nghĩa  về hòa bình và thịnh vượng. Ngoài ra, nó còn có ý thanh khiết, thánh thiện, biểu trưng cho sự gắn kết, vui vẻ. 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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