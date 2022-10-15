Đừng vì vẻ bề ngoài mà xem thường 3 loại cây cảnh xấu xí này, bởi chúng lại mang nhiều 'tiềm năng' về phong thủy giúp gia chủ phát tài

Cây cảnh lan bình rượu có hình dáng cũng khá kỳ lạ. Danh tiếng của lan bình rượu có tốt, có xấu. Có người cho rằng nó rất đẹp với những chiếc lá có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã; có người lại thấy rất xấu vì cái bụng bự sần sùi, không ăn nhập gì với tán lá mảnh mai phía trên. Tuy nhiên, cây cảnh này lại là loài cây mà nhiều nhà giàu giữ trong nhà và được đặt ở những vị trí quan trọng.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Đồng thời cây cảnh này cũng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và thăng tiến. Nó còn là biểu tượng của sự tự do.

Bình vôi tiếng anh là Stephania Erecta, ngoài ra bình vôi còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như củ bình vôi thái, củ một, củ mối trôn, ngải tượng, tử nhiên…. Bình vôi mọc ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là ở những tỉnh có núi đá như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn…

Củ bình vôi là phần thân phình to của cây bình vôi, đóng vai trò như một kho dự trữ nước và chất dinh dưỡng, cung cấp cho cây sống trong thời gian khô hạn kéo dài. Bình vôi là dạng cây dây leo thường xanh, với những chiếc lá mỏng, nhỏ, tròn, màu xanh cùng những đường gân đặc biệt, những chiếc lá này nhô ra từ một thân cây phình to trông giống như củ.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí. Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắn cho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó mà ngày nay có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Ngoài ra, trồng củ bình vô bonsai ở cửa sổ, bàn học hay bàn làm việc sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng sau giờ học, giờ làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng Vạn lý trường thành

Xương rồng Vạn lý trường thành (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Khi lại gần bạn có thể thấy khắp gốc cây nổi mụn, tất cả đều có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt, thật khó có thể đánh giá cao một cây cảnh có hình thù kỳ dị như vậy.

Tuy nhiên, cây cảnh này biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, dùng làm cây "giữ nhà" rất tốt.

Vì là xương rồng nên trong phong thủy có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Cây cảnh này trồng lâu năm cũng có hình dáng bề thế, khá ấn tượng.

Nhờ vậy mà nó trở thành thú chơi của một số nhà giàu.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.