Tiếc làm chi những món đồ cũ này: vô tình đón rước rắc rối vào nhà, cản trở con đường công danh và tài vận của các thành viên trong nhà

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ những đồ dùng đã vỡ nhưng tiếc nên không vứt đi. Dù chẳng dùng đến vẫn cất vào một góc.

Tuy nhiên theo phong thủy người ta thường kiêng để đổ vỡ như gương bát vỡ trong nhà, bởi nó luôn là điềm gở, báo hiệu những việc không hay sắp đến. Vì vậy, bạn không nên lưu giữ lại. Khi không may làm vỡ gương, bát đĩa thì đừng để lâu trong nhà, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường. Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

Thuốc hết hạn chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn. Chưa kể giữ thuốc và mỹ phầm còn gây hại cho phong thủy ngôi nhà. Vì thế, hãy ngay lập tức đến tủ thuốc và nhà phòng tắm để loại bỏ những món đồ "quá date" này ngay lập tức nhé.

Quần áo cũ

Nhiều người giữ lại quần áo rách để làm giẻ lau trong nhà. Thói quen này vô tình làm ảnh hưởng tới tài vận của gia đình bởi chính quần áo rách sẽ o ép khả năng tài chính khiến bạn làm mãi không ra xu nào. Đặc biệt, người xưa cho rằng: chỉ những người nghèo hèn, khổ cực mới phải mặc quần áo rách rưới, cũ rích. Thay vì giữ lại quần áo rách làm giẻ lau, bạn nên mua những tấm thảm để chúng vừa sạch sẽ, vừa không phạm phải phong thủy.

Ngoài ra, sở thích mặc quần áo có thiết kế rách tả tơi trên người tuy hợp mốt nhưng cũng khiến cho con đường làm ăn, công danh của bạn bị cản trở.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa khô, cây chết

Hoa khô, cây chết đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc nên chúng gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy cũng như người sống trong ngôi nhà. Chính vì thế, đây cũng là 2 món đồ mà dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu.

Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Ghế bập bênh hỏng

Những chiếc ghế bập bênh lâu không có ai đụng tới sẽ là nơi cho các thế lực vô hình, nguồn âm khí ngự trị, mang lại mất mát, chuyện đen đủi cho cả gia đình.

Đồng thời, trong phong thủy chiêu tài, những đồ gia dụng đã cũ, hỏng, gãy, không còn sử dụng được nữa thường làm hao tài, phá lộc. Bởi thế, nếu muốn trang trí nhà bằng những vật dụng cổ thì bạn cũng không nên giữ lại loại ghế bập bênh này.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.