Thịt kho trứng cút nếu thiếu thứ nước này sẽ chẳng thể ngon được

Tưởng chừng là món ăn đơn giản nhưng nếu không biết cách làm thịt kho trứng cút này bạn sẽ chẳng thể có được công thức để có món ăn ngon, đậm đà.

- Vài củ hành tím.

Gia vị: Muối, nước mắm, đường, hạt tiêu, nước hàng.

Cách làm thịt kho trứng cút nước dừa thơm ngon

- Thịt ba chỉ mua về rửa với chút rượu để khử mùi hôi, sau đấy rửa lại với nước nhiều lần cho thật sạch, để ráo.

Thái thị ba chỉ lợn thành những khối vuông - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng khăn giấy thấm khô miếng thịt, thái thành những miếng vuông khoảng 4cm.

- Cho thịt vào tô, ướp cùng với hành tím băm nhỏ, muối, nước mắm, đường và chút hạt tiêu rồi trộn đều lên.

Tẩm ướp gia vị cho vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng cút luộc chín, bóc sạch vỏ rồi mang rán cho vàng lớp lòng trắng bên ngoài rồi vớt ra giấy thấm dầu.

- Bắc nồi lên bếp, cho dầu và hành tím vào phi thơm thì trút phần thịt đã ướp vào, đảo đều đến khi thịt sôi thì cho nước dừa vào cùng. Đậy kín nắp và đun với lửa vừa để thịt chín từ từ, không bị ngấy.

Tiến hành kho thịt lợn trứng cút với nước dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Cho nước hàng, trứng cút vào cùng rồi trộn đều và tiếp tục kho thêm khoảng 10 phút. Khi thấy thịt kho trứng cút nước dừa có màu nâu cánh gián đẹp mắt, nước sốt sền sệt thì món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm

Múc thịt lợn kho trứng cút ra đĩa, cho thêm vài lát ớt thái nhỏ, chút tiêu và hành lá lên thì bạn đã có món kho ngon khó cưỡng.

Thịt lợn kho trứng cút đẹp mắt, đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm thịt kho trứng, bạn đừng cho nước lã vào kẻo thịt bị khô, cứng và chai. Việc cho nước dừa vào kho sẽ giúp thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy hay nát.

Chúc bạn thành công khi thực hiện món ngon dễ làm này!