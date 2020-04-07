Thịt kho trứng cút nếu thiếu thứ nước này sẽ chẳng thể ngon được

Nấu gì hôm nay 07/04/2020 22:51

Mách bạn cách làm thịt kho trứng cút đậm đà đưa cơm, đảm bảo người kén ăn đến mấy cũng phải gắp lia lịa, ăn mãi không chán.

Tưởng chừng là món ăn đơn giản nhưng nếu không biết cách làm thịt kho trứng cút này bạn sẽ chẳng thể có được công thức để có món ăn ngon, đậm đà.

cach lam thit kho trung cut 1
Cách làm thịt kho trứng cút rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu để thực hiện món thịt kho trứng cút nước dừa

- 500g thịt ba chỉ lợn.

- 20 quả trứng cút.

- 2 bát nước dừa.

- Vài củ hành tím.

Gia vị: Muối, nước mắm, đường, hạt tiêu, nước hàng.

Cách làm thịt kho trứng cút nước dừa thơm ngon

- Thịt ba chỉ mua về rửa với chút rượu để khử mùi hôi, sau đấy rửa lại với nước nhiều lần cho thật sạch, để ráo. 

cach lam thit kho trung cut 2
Thái thị ba chỉ lợn thành những khối vuông - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng khăn giấy thấm khô miếng thịt, thái thành những miếng vuông khoảng 4cm.

- Cho thịt vào tô, ướp cùng với hành tím băm nhỏ, muối, nước mắm, đường và chút hạt tiêu rồi trộn đều lên.

cach lam thit kho trung cut 3
Tẩm ướp gia vị cho vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng cút luộc chín, bóc sạch vỏ rồi mang rán cho vàng lớp lòng trắng bên ngoài rồi vớt ra giấy thấm dầu.

- Bắc nồi lên bếp, cho dầu và hành tím vào phi thơm thì trút phần thịt đã ướp vào, đảo đều đến khi thịt sôi thì cho nước dừa vào cùng. Đậy kín nắp và đun với lửa vừa để thịt chín từ từ, không bị ngấy. 

cach lam thit kho trung cut 4
Tiến hành kho thịt lợn trứng cút với nước dừa - Ảnh minh họa: Internet

- Cho nước hàng, trứng cút vào cùng rồi trộn đều và tiếp tục kho thêm khoảng 10 phút. Khi thấy thịt kho trứng cút nước dừa có màu nâu cánh gián đẹp mắt, nước sốt sền sệt thì món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm

Múc thịt lợn kho trứng cút ra đĩa, cho thêm vài lát ớt thái nhỏ, chút tiêu và hành lá lên thì bạn đã có món kho ngon khó cưỡng.

cach lam thit kho trung cut 5
Thịt lợn kho trứng cút đẹp mắt, đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm thịt kho trứng, bạn đừng cho nước lã vào kẻo thịt bị khô, cứng và chai. Việc cho nước dừa vào kho sẽ giúp thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy hay nát.

Chúc bạn thành công khi thực hiện món ngon dễ làm này!

Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Cho muối vào ướp với thịt ngay từ đầu là sai, bạn hãy nhớ cách kho thịt ngon này để có món thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thị lợn món kho ngon món thịt kho ngon

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ