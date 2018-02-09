Cách làm mứt cà rốt ngày Tết cực kỳ đơn giản tại nhà, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Để đảm sức khỏe gia đình , các chị em nội trợ hãy học ngay cách làm món mứt cà rốt vừa đẹp vừa ngon trong những ngày đầu năm nhé!

Vào những ngày Tết, mâm mứt với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Tuy nhiên, các loại mứt được bán bên ngoài thường không đảm bảo chất lượng, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe .

Cà rốt: 1kg (nên chọn cà rốt có màu cam sậm, vỏ nhẵn, trơn tru không bị sần sùi)

Đường kính: 600g

Vani

Nước vôi trong

Phèn chua

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà rốt khi mua về bạn rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành những miếng hình tròn dày khoảng 0,5cm. Nếu khéo tay, bạn có thể tỉa chúng thành những bông hoa để món mứt trong đẹp mắt hơn.

Tỉa cà rốt thành những bông hoa sẽ làm món mứt trông đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiếp theo, các chị em ngâm cà rốt với nước vôi trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, bạn rửa cà rốt lại với nước sạch và để cho ráo. Ngâm nước vôi trong là bước rất quan trọng vì nó sẽ giúp cà rốt cứng hơn và không bị nát trong quá trình làm mứt.

Cà rốt được ngâm với nước vôi trong - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn đun sôi khoảng 1,5 lít nước với 1 muỗng cà phê phèn chua rồi cho cà rốt vào chần sơ khoảng 3-4 phút. Bạn vớt cà rốt ra rửa lại nhiều lần với nước lạnh rồi để ráo.

Bước 4: Cho cà rốt vào ướp với đường, cứ 1 lớp cà rốt lại trải 1 lớp đường rồi bạn xóc đều lên. Trong cà rốt có nhiều nước nên đường sẽ nhanh tan vì thế chỉ cần ướp chúng khoảng 3 tiếng là được.

Bước 5: Khi đường đã tan, bạn cho cà rốt vào chảo nóng đun ở lửa vừa, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để mứt không bị cháy. Tiếp tục đun đến khi nước bắt đầu cạn, đường hơi sệt, keo lại thì hạ nhỏ lửa, đảo liên tục để mứt không bị cháy mất ngon.

Bước 6: Lúc đường bắt đầu kết tinh cho thêm vani vào, hạ lửa xuống mức thấp nhất rồi tiếp tục đảo đều khoảng 10 phút. Đến khi các miếng mứt hoàn toàn khô, không còn dính với nhau, bạn hãy tắt bếp.

Bước 7: Chị em để cho mứt nguội là có thể thưởng thức được rồi.

Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi trong

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cà rốt: 1kg

Đường: 600g

Vani

Muối: 1 muỗng cà phê

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà rốt mua về bạn rửa sạch rồi cắt bỏ đầu đuôi, gọt sạch vỏ sau đó dùng dao thái thành dạng sợi vừa ăn.

Bước 2: Cho nước vào nồi với muối đun ở lửa lớn, khi sôi bạn đổ cà rốt vào chần nhanh khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay. Sau đó, ngâm cà rốt trong chậu nước lạnh 5 phút cho nguội hẳn rồi để ráo.

Chần sơ cà rốt trong nước muối - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn ướp cà rốt với đường khoảng 3 tiếng.

Bước 4: Sau đó, bạn chắt nước đường vào chảo, bật bếp đun cho sôi khoảng 2-3 phút rồi mới cho cà rốt vào cùng.

Bước 5: Thỉnh thoảng đảo đều cho cà rốt ngấm đường. Khi nước bắt đầu cạn bớt, bạn để lửa nhỏ. Khi đảo mứt thấy nặng tay, bạn cho thêm vani vào trộn đều.

Bước 6: Bạn đảo liên tục cho đến khi thấy đường kết tinh, các miếng mứt khô ráo và không còn dính vào nhau thì tắt bếp.

Đường bắt đầu kết tinh, bạn nên đảo đều tay để tránh bị khét - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Vẫn để mứt trên chảo cho đến khi nguội hẳn, bạn cho vào hũ đậy kín nắp để bảo quản và ăn dần trong dịp Tết.

Món mứt cà rốt thơm ngon đã sẵn sàng để chiêu đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm mứt cà rốt đơn giản cho ngày Tết ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thành công và nhận được "cơn mưa" lời khen từ gia đình và bạn bè.