Bì lợn - "kho báu dinh dưỡng" cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ

Nấu gì hôm nay 27/04/2023 06:57

Nói về giá trị dinh dưỡng thì bì lợn cũng là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng khi chọn thịt lợn, nhiều bà nội trợ thẳng tay lược bỏ bì ngay từ khâu chế biến vì suy nghĩ bì lợn sẽ không tốt cho sức khỏe.

Có một câu nói nổi tiếng trong Đông y rằng, thuốc và thực phẩm là cùng một nguồn gốc; ý nói rằng, thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe. Nếu sử dụng thực phẩm đúng cách, cũng quan trọng như việc dùng thuốc để chữa bệnh.

Một trong những thực phẩm được đánh giá cao trong việc điều trị bệnh huyết áp cao; mỡ máu cao và đường trong máu cao, đồng thời có tác dụng làm mềm mạch máu, làm sạch máu chính là món bì lợn (da heo).

Bì lợn - 'kho báu dinh dưỡng' cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần trong bì lợn

Protein ở bì lợn chủ yếu là keratin, elastin và collagen hợp thành. Gelatin và collagen tương tự xi măng để gắn kết các tế bào thành mô cơ thể vững chắc. Da, lông, tóc, thịt, xương và mô liên kết đều cần phải có chất cốt giao này để gắn kết lại. Vì thế, các thành phần dinh dưỡng trong bì lợn rất tốt cho da, gân, xương, tóc. Nó còn được những người có vấn đề về xương khớp “dung nạp vào cơ thể” với hi vọng là có thêm chất keo bôi trơn các khớp, từ đó giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn. Bì lợn không chỉ nhiều mà còn rất đa dạng các loại protein.

Ít Carbohydrate: Thực phẩm ít carbohydrate là cơ hội tốt hơn để bạn giảm cân. Bì lợn chứa rất ít carbohydrat, gần như là 0%. Vì vậy ăn bì lợn không gây tăng đường huyết. Chất béo từ bì lợn làm no lâu, nên đây có thể là thành phần được cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn kiêng.

Bì lợn chứa cùng một loại chất béo như trong dầu ô liu: 43% là chất béo không bão hòa, trong đó phần lớn là axit oleic. Axit oleic là chất béo tự nhiên được tìm thấy trong các loại dầu động vật và thực vật khác nhau, bao gồm cả dầu ô liu. Vì vậy ăn chất béo vừa đủ trong bì lợn mang lại lợi ích đối với sức khỏe.

Bì lợn chứa nhiều natri: Natri có lợi cho các hệ thống quan trọng của cơ thể con người. Natri giúp điều chỉnh sự hấp thụ glucose cũng như lượng chất lỏng trong cơ thể, cải thiện chức năng não, duy trì trái tim khỏe mạnh, loại bỏ carbon dioxide dư thừa cũng như duy trì sức khỏe làn da.

Bì lợn - 'kho báu dinh dưỡng' cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng tuyệt vời của bì lợn đối với sức khoẻ

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ chứa hàm lượng lớn protein mà da heo còn rất giàu carbohydrate, chúng đều là những dưỡng chất có tác dụng bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch.

Bảo vệ xương chắc khỏe

Da heo chứa nhiều collagen - thành phần quan trọng quyết định sự chắc khỏe của xương, vẻ đẹp của mái tóc và phần móng. Chính vì vậy, việc bổ sung những món ăn làm từ da heo vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Bổ máu

Theo Đông y, da heo có tính mát, vị ngọt dễ ăn, có lợi ích giúp hoạt huyết, bổ máu, cầm máu… Vì vậy, đây là thực phẩm vô cùng phù hợp với những người thường xuyên gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Nếu sử dụng da heo đúng liều lượng trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu.

Bì lợn - 'kho báu dinh dưỡng' cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin thiếu hụt

Cơ thể nếu thiếu hụt vitamin sẽ dần đến nhiều căn bệnh khác nhau. Da heo là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin B12 dồi dào, giúp ngăn ngừa các vấn đề về tinh thần và tâm lý như phản ứng chậm, trí nhớ suy giảm cùng các triệu chứng khác.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, lợi ích tuyệt vời khác mà da heo có thể mang lại chính là làm đẹp da. Thực phẩm này chứa hàm lượng lớn collagen giúp thúc đẩy các tế bào trên da tăng cường hấp thụ và lưu giữ nước, nhờ đó da luôn đủ độ ẩm.

Nếu muốn khắc phục các vấn đề về da như khô da, nếp nhăn… thì chị em nên ăn da heo thường xuyên để ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da luôn căng bóng và mịn màng bất chấp tuổi tác.

Bì lợn - 'kho báu dinh dưỡng' cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn bì lợn liệu có dễ bị mỡ máu hay không?

Câu trả lời dành cho bạn là không những không làm tăng mỡ máu mà thậm chí còn giúp làm giảm mỡ máu.

Bì lợn không phải là mỡ lợn, mặc dù bì lợn là một phần trên thân con lợn; chứa hàm lượng protein cao hơn thịt lợn 2,5 lần, hàm lượng carbohydrate cao hơn 4 lần so với thịt lợn; nhưng hàm lượng chất béo chỉ bằng một nửa so với thịt lợn. Nếu cạo bỏ lớp chất béo bám ở bên trong lớp da (mỡ dưới da); hàm lượng chất béo cũng sẽ giảm.

Ngoài ra, vì da lợn chứa rất nhiều collagen; nó có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào của cơ thể. Đặc biệt là đối với những người có các triệu chứng bệnh như âm hư; nóng trong, xuất hiện đau họng, sốt tắc mạch thì ăn bì lợn sẽ có tác dụng rất tốt.

Sau khi các chuyên gia tiến hành thử nghiệm lâm sàng cho thấy: Món ăn có chứa bì lợn có tác dụng từ âm tốt; có thể làm mềm mạch máu, pha loãng máu.

Bì lợn - 'kho báu dinh dưỡng' cho da được chị em phụ nữ Hàn Quốc săn đón nhưng lại bị người Việt ngó lơ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   bì lợn da heo chọn thực phẩm

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