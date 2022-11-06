4 thời điểm nên kiêng ăn cá vì dễ gây nguy hiểm đến sức khỏe

Cá là loại thực phẩm chức nhiều vitamin và khoáng chất, tuy nhiên ở 5 thời điểm này nếu bạn ăn bảo sao bệnh hoài không hết.

Không ăn cá khi mắc bệnh về gan và thận

Nhóm người đang có bệnh đường tiểu, sỏi thận, thì cần phải kiểm soát acid uric. Bởi khi lượng acid uric tăng quá cao có sự liên quan lớn đến việc hình thành sỏi.

Vì vậy, những bệnh nhân có bệnh về gan, thận, dễ kết sỏi thì nên hạn chế lượng purine, tốt nhất cũng không nên ăn cá chép.

Do cá chép rất giàu kali, bệnh nhân suy thận cấp không nên ăn, nếu không kiêng khem thì món ăn này sẽ làm tăng gánh nặng lên thận.

Người bị bệnh gan đang trong giai đoạn cấp tính, bệnh nhân cần giảm lượng protein, kiểm soát lượng đạm ăn vào cơ thể trong vòng 20 gram mỗi ngày. Nhưng do cá chép giàu chất đạm, vì vậy những bệnh nhân này cũng không nên ăn cá chép.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn khi bị chảy máu mũi, xuất huyết trong

Nếu có biểu hiện bị rối loạn về chảy máu mũi hay xuất huyết trong tuyệt đối không nên ăn cá. Lý do là vì trong cá chứa Axit Eicosapentaenoic (EPA) sẽ gây ức chế tập kết tiểu cầu khiến máu chảy nghiêm trọng hơn.

Không ăn cá khi đang uống thuốc ho

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng.

Trong cá biển có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều nó sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng với histamine.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn một lý do khác là thuốc ho chứa chất ức chế monoamine nên người uống thuốc ho và ăn nhiều cá biển sẽ khiến bệnh nặng hơn.

Ngoài thuốc ho, một số thuốc kháng sinh, hạ huyết áp, trị bệnh parkinson, chống trầm cảm, thuốc chống viêm… cũng chứa chất ức chế monoamine.

Nếu đang trong quá trình dùng các loại thuốc trên, bạn nên tránh ăn cá để mau chóng lành bệnh.

Không ăn cá khi bị dị ứng

Thời điểm bạn bị dị ứng nên kiêng cá và các loại hải sản khác. Bởi có những loại cá ăn vào sẽ khiến tình trạng dị ứng của bạn nghiêm trọng hơn. Theo nhiều lý giải thì do cá chứa Histamine, khi đi vào quá trình trao đổi chất sẽ gây ra hiện tượng dị ứng.

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