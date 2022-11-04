3 loại rau củ được người Nhật yêu thích bởi lợi ích sức khỏe tuyệt vời

Không chỉ là một loại rau xanh thêm vào bữa ăn hàng ngày, lá của tía tô còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Lá tía tô có màu xanh đậm và gân màu đỏ tía, có khả năng điều trị các chứng ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp. Người Nhật ăn sushi không bao giờ thiếu loại rau này.

Lá tía tô cũng có công dụng giảm đau dạ dày nhờ tanin và glucosid – 2 chất giúp chống viêm và làm se vết loét ở dạ dày. Nếu sử dụng điều độ, nó sẽ giảm tình trạng đầy hơi sau khi ăn. Bạn có thể ăn sống lá tía tô với các thực phẩm khác, hoặc đun lá rồi lấy nước uống hàng ngày.

Theo Brian Willett – huấn luyện viên tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), loại rau này chứa chất luteolin đặc trưng có tác dụng như chất chống oxy hóa, khi đi vào cơ thể sẽ ức chế các gốc tự do cùng các tế bào ác tính, phòng ngừa ung thư hiệu quả. Lá tía tô cũng sở hữu các hoạt chất giúp chống viêm tốt, giảm sưng tấy và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố ra ngoài nhanh hơn.

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Lá hẹ

Đối với người Nhật, lá hẹ là loại rau lành mạnh, giúp tăng cường sức khoẻ rất tốt. Trong Đông y, rau hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, được mệnh danh là rau của thận, tốt cho "cánh mày râu" trong chuyện sinh lý. Nhờ chứa hợp chất chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh mà rau hẹ có thể sử dụng như một thực phẩm hàng ngày để trị viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ.

Lá hẹ cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, có tác dụng trong việc cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, lá hẹ có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Thường xuyên sử dụng lá hẹ vào mùa đông, xuân có thể giúp xua tan cảm lạnh, tăng cường thể lực, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh được tình trạng thiếu dương khí.

Mặc dù có nhiều giá trị dinh dưỡng song bạn không nên sử dụng lá hẹ quá nhiều một lúc bởi có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hoá. Tốt nhất là nên ăn kiểm soát ở mức 100-200g/bữa.

Lưu ý khi chế biến lá hẹ cần cắt nhỏ và xào lửa to, thao tác thật nhanh. Xào quá lâu sẽ khiến hẹ bị nát, không ngon, đồng thời khiến chất sulfide trong hẹ bị biến chất.

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Cà tím

Trong khẩu phần ăn của người Nhật Bản, bên cạnh các loại cá biển còn có một loại rau vô cùng quen thuộc đó chính là cà tím. Người dân nước này luôn ưa chuộng những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và cà tím đã lọt vào mắt xanh của họ nhờ hương vị thơm ngon và các đặc tính tốt cho sức khỏe.

Nghiên cứu cho thấy, trong mỗi 100g cà tím, hàm lượng calo rất thấp, chỉ 25 calo. Nhưng chứa tới 1g protein, 0,2 gam chất béo, 6 gam carbohydrate, 3 gam chất xơ. Ngoài ra, cà tím cũng rất giàu axit folic, kali, vitamin K, vitamin C…

Đặc biệt, trong một quả cà tím còn chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Cà tím có khả năng phòng ngừa những căn bệnh ung thư vì nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy cà tím có chứa các chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm mức độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính. Bấy nhiêu lợi ích đó đủ để hiểu vì sao người Nhật lại yêu thích cà tím đến thế.