Xế chiều mát mẻ - Cắn miếng xôi chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn!

Làm miếng xôi chiên đã thèm

Xôi chiên

Nguyên liệu:



Nếp

Thịt nạc vai

Cà rốt

Nấm mèo

Khoai môn hoặc củ đậu

Gia vị: hành củ, nước mắm, bột nêm, dầu ăn, đường, tiêu

Cách làm:

- Vo sạch nếp và nấu xôi như thông thường

- Thịt băm nhỏ, ướp sơ với hành củ, bột nêm, tiêu, đường, nước mắm

- Cà rốt thái hạt lựu, khoai môn bào sợi, nấm mèo thái nhỏ

- Phi thơm dầu ăn với hành củ, lần lượt cho thịt, cà rốt, khoai môn, nấm mèo vào xào chín, nêm nếm tùy thoe khẩu vị, thêm tiêu và hành lá cho thơm

- Xôi nấu chín thì chuẩn bị dụng cụ tạo hình tròn, dùng cái thớt bọc ngoài bằng màng bọc thực phẩm và 1 chiếc nắp nhựa tròn, bôi 1 ít dầu ăn vào nắp để lúc tạo hình xôi không bị dính nắp, cho xôi ra thớt và dùng nắp tròn ấn xuống

- Xôi tạo hình xong thì mang đi chiên vàng giòn 2 mặt, dùng kéo cắt xung quanh xôi để cho nhân vào, một lớp nhân, rắc thêm chà bông, tương ớt, thêm ít sốt mayonnaise là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thao Ngo Phuong

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-mat-me-can-mieng-xoi-chien-nong-hoi-vua-thoi-vua-an-450216.html