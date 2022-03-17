Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này!

Món ngon mỗi ngày 17/03/2022 10:06

Mua được tôm tươi, muốn ăn lai rai thì làm món này. Vừa ngon vừa tiện, vừa dễ làm

TÔM XỐT BƠ CAY

Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Tôm sú
  • Bơ Tường An
  • Sate tôm
  • Bột ớt
  • Hành tây, hành lá 
  • Tỏi băm
  • Gia vị

Cách làm:

  • Bước 1: Sơ chế tôm

- Tôm rửa thật sạch, giữ nguyên con, để ráo nước

- Bắt chảo dầu nóng và chiên sơ cho tôm săn lại.

 

Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này! - Ảnh 2

  • Bước 2: Làm xốt

- Trộn 1 muỗng canh nước ấm, 2 muỗng café nước mắm, 4 muỗng café đường, 2 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng café sate tôm, ½ muỗng café bột bớt. Khuấy đều cho hỗn hợp tan hẳn.

  • Bước 3: Xốc tôm

- Cho 2 muỗng canh bơ tường an vào chảo nóng cho bơ tan, cho tiếp tỏi băm vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm là được.

- Cho hỗn hợp xốt vào tiếp tục đảo ở lửa lớn trong 3 phút cho hơi sánh lại.

 

Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này! - Ảnh 3

 

- Cho hành tây và tôm đã chiên vào xốc đều khoảng 7 phút thì tắt bếp

- Rắc ít hành lá lên trên mặt cho đẹp là xong

 

 

Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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