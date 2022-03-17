Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này!

Mua được tôm tươi, muốn ăn lai rai thì làm món này. Vừa ngon vừa tiện, vừa dễ làm
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TÔM XỐT BƠ CAY
Nguyên liệu:
- Tôm sú
- Bơ Tường An
- Sate tôm
- Bột ớt
- Hành tây, hành lá
- Tỏi băm
- Gia vị
Cách làm:
- Bước 1: Sơ chế tôm
- Tôm rửa thật sạch, giữ nguyên con, để ráo nước
- Bắt chảo dầu nóng và chiên sơ cho tôm săn lại.
- Bước 2: Làm xốt
- Trộn 1 muỗng canh nước ấm, 2 muỗng café nước mắm, 4 muỗng café đường, 2 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng café sate tôm, ½ muỗng café bột bớt. Khuấy đều cho hỗn hợp tan hẳn.
- Bước 3: Xốc tôm
- Cho 2 muỗng canh bơ tường an vào chảo nóng cho bơ tan, cho tiếp tỏi băm vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm là được.
- Cho hỗn hợp xốt vào tiếp tục đảo ở lửa lớn trong 3 phút cho hơi sánh lại.
- Cho hành tây và tôm đã chiên vào xốc đều khoảng 7 phút thì tắt bếp
- Rắc ít hành lá lên trên mặt cho đẹp là xong
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân