Tôm xốt bơ cay - Thơm nức mũi, bạn sẽ không thể cưỡng lại món ngon này!

- Bắt chảo dầu nóng và chiên sơ cho tôm săn lại.

Bước 2: Làm xốt

- Trộn 1 muỗng canh nước ấm, 2 muỗng café nước mắm, 4 muỗng café đường, 2 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng café sate tôm, ½ muỗng café bột bớt. Khuấy đều cho hỗn hợp tan hẳn.

Bước 3: Xốc tôm

- Cho 2 muỗng canh bơ tường an vào chảo nóng cho bơ tan, cho tiếp tỏi băm vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm là được.

- Cho hỗn hợp xốt vào tiếp tục đảo ở lửa lớn trong 3 phút cho hơi sánh lại.

- Cho hành tây và tôm đã chiên vào xốc đều khoảng 7 phút thì tắt bếp

- Rắc ít hành lá lên trên mặt cho đẹp là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân