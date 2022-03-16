Cà tím xốt tôm nõn - Món ăn không cầu kì, dễ làm mà thấm tình quê hương!

Làm cà tím xốt tôm với gia vị đậm đà, siêu ngon. Ăn với cơm trắng rất hợp
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CÀ TÍM XỐT TÔM
Nguyên liệu:
- Cà tím, tôm nõn tươi
- Hành tím, tỏi, hẹ
- Gia vị: nước tương, dầu hào, dầu ăn, muối, hạt tiêu, bột năng
Cách làm:
- Cà tím cắt ngang làm 2 phần rồi lại bổ dọc và chia 6/ 8 mỗi phần. Ngâm vào nước muối loãng để ko bị thâm đen
- Vớt cà ra, vẩy cho ráo nước. Lót giấy thấm dầu để thấm khô các miếng cà.
- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Cho cà vào áp chảo cho chín vàng xém các mặt. Gắp ra đĩa.
- Phi thơm hành tím và tỏi bằm với chút dầu ăn, cho tôm nõn vào xào. Nêm nước tương, dầu hào vào. Thêm chút xíu nước.
- Pha 1 chút nước với 1 chút bột năng và rót từ từ vào chảo, khuấy đều đến khi đạt độ sánh vừa ý
- Cho hẹ thái nhỏ vào xốt.
- Rưới xốt lên đĩa cà đã áp chảo, thêm hạt tiêu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hiếu Trần