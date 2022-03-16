Cà tím xốt tôm nõn - Món ăn không cầu kì, dễ làm mà thấm tình quê hương!

Làm cà tím xốt tôm với gia vị đậm đà, siêu ngon. Ăn với cơm trắng rất hợp

CÀ TÍM XỐT TÔM

Nguyên liệu:

Cà tím, tôm nõn tươi

Hành tím, tỏi, hẹ

Gia vị: nước tương, dầu hào, dầu ăn, muối, hạt tiêu, bột năng

Cách làm:

- Cà tím cắt ngang làm 2 phần rồi lại bổ dọc và chia 6/ 8 mỗi phần. Ngâm vào nước muối loãng để ko bị thâm đen

- Vớt cà ra, vẩy cho ráo nước. Lót giấy thấm dầu để thấm khô các miếng cà.

- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Cho cà vào áp chảo cho chín vàng xém các mặt. Gắp ra đĩa.

- Phi thơm hành tím và tỏi bằm với chút dầu ăn, cho tôm nõn vào xào. Nêm nước tương, dầu hào vào. Thêm chút xíu nước.

- Pha 1 chút nước với 1 chút bột năng và rót từ từ vào chảo, khuấy đều đến khi đạt độ sánh vừa ý

- Cho hẹ thái nhỏ vào xốt.

- Rưới xốt lên đĩa cà đã áp chảo, thêm hạt tiêu và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hiếu Trần

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-tim-xot-tom-non-mon-an-khong-cau-ki-de-lam-ma-tham-tinh-que-huong-455809.html