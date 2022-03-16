Nhum biển nướng mỡ hành - Đi biển về lâu nhưng tự dưng lại thèm, bắt tay vào làm ngay thôi!

Món ngon mỗi ngày 16/03/2022 07:00

Hiếm có khi mua được nhum biển, nay lại được cơn thèm thì vào bếp làm ăn ngay thôi. Nhum siêu béo ngậy, siêu ngon

NHUM NƯỚNG MỠ HÀNH

Nhum biển nướng mỡ hành - Đi biển về lâu nhưng tự dưng lại thèm, bắt tay vào làm ngay thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Nhum biển 
  • Mỡ hành
  • Đậu phộng
  • Trứng cút
  • Ớt, chanh, sữa đặc, lá chanh, muối, đường, tiêu

Cách làm:

- Làm sạch nhum và xếp vào khay. Đập vào mỗi con nhum 2-3 quả trứng cút tùy ý. Xịt lớp dầu mỏng lên mặt trứng để tránh bị khô.

- Cho khay vào nồi chiên không dầu, set nhiệt độ 180 độ trong 15-20 phút, đến khi mặt trứng se chín.

- Lấy ra và rưới mỡ hành, rắc đậu phộng lên trên.

- Nước chấm hải sản:

  • 1 muỗng muối
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng sữa đặc
  • 10 trái tắc, ớt, 3-4 lá chanh

- Cho tất cả vào cối xay nhuyễn là được.

 

Nhum biển nướng mỡ hành - Đi biển về lâu nhưng tự dưng lại thèm, bắt tay vào làm ngay thôi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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