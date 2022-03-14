Tôm khô sấy muối ớt cay - Nhâm nhi với bia, siêu đã!

Từ những gia vị đơn giản, sự kết hợp của tôm tươi và ớt cay tuyệt hảo sẽ cho ra món ngon khiến bạn không thể từ chối.

KHÔ TÔM CAY MỘT NẮNG

Nguyên liệu:

700gr tôm

200ml rượu nấu ăn

1 muỗng cafe muối

Gia vị cay ướp tôm:

1 muỗng canh muối ớt

1 muỗng cafe bột ớt xay

1 muỗng cafe sả khô xay nhuyễn

1 muỗng cafe bột màu điều

1 muỗng canh đường

1 muỗng cafe bột nêm

1 muỗng canh mật ong

Tiêu xay

Cách làm:



- Ngâm tôm với rượu nấu ăn và muối trong 10 phút để loại bỏ chất bẩn và khử mùi tanh của tôm.

- Rửa tôm thật sạch với nước lạnh, vớt ra để ráo nước.

- Lột vỏ chừa 1 xíu vỏ ở phần đuôi.

- Cắt từ trên lưng tôm, cắt đôi nhưng không cắt đứt, làm cho tôm mỏng và to ra.

- Cho muối ớt, bột ớt, sả vào máy xay nhuyễn.

- Ướp tôm với đường, bột nêm, mật ong, tiêu xay, trộn đều.

- Cho hỗn hợp muối ớt đã xay nhuyễn vào trộn đều cho thấm gia vị.

- Xếp đều tôm lên nia tre rồi đem ra ngoài nơi có nhiều ánh nắng phơi tôm 1 ngày khoảng 8 tiếng

- Tiếp tục sấy thêm 30 phút với nhiệt độ 100°c.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tom-kho-say-muoi-ot-cay-nham-nhi-voi-bia-sieu-da-455288.html