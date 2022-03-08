Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ!

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SOCOLA OREO TRUFFLES
Nguyên liệu:
14 cái bánh oreo
50gr phô mai kem
Socola trắng
Socola đen
Bột cacao
Cách làm:
- Oreo cho vào máy xay/ cho vào túi zip / túi nilon rồi dùng chày/ cây lăn bột cán ra cũng được, miễn sao có được thành phẩm nhuyễn mịn là được.
- Bóp đều oreo với 50gr cream cheese để hỗn hợp thành 1 khối thống nhất.
- Chia hỗn hợp thành những viên tròn đều nhau.
- Nhúng viên oreo qua socola đun chảy/ lăn qua bột cacao tùy thích.
- Để mấy viên bánh vô tủ lạnh cho socola đông lại.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tara Nu