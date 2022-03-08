Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ!

Món ngon mỗi ngày 08/03/2022 11:27

Làm bánh ngọt đơn giản tặng cho người phụ nữ của mình đi các anh ơi!

SOCOLA OREO TRUFFLES 

Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 14 cái bánh oreo

  • 50gr phô mai kem 

  • Socola trắng

  • Socola đen

  • Bột cacao

Cách làm:

- Oreo cho vào máy xay/ cho vào túi zip / túi nilon rồi dùng chày/ cây lăn bột cán ra cũng được, miễn sao có được thành phẩm nhuyễn mịn là được.

- Bóp đều oreo với 50gr cream cheese để hỗn hợp thành 1 khối thống nhất.

- Chia hỗn hợp thành những viên tròn đều nhau. 

 

Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ! - Ảnh 2

 

- Nhúng viên oreo qua socola đun chảy/ lăn qua bột cacao tùy thích.

- Để mấy viên bánh vô tủ lạnh cho socola đông lại.

 

Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tara Nu

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