Thức quà ngày 08/03? - Socola oreo truffle ngọt ngào cho chị em phụ nữ!

Làm bánh ngọt đơn giản tặng cho người phụ nữ của mình đi các anh ơi!

SOCOLA OREO TRUFFLES

Nguyên liệu:

14 cái bánh oreo

50gr phô mai kem

Socola trắng

Socola đen

Bột cacao

Cách làm:

- Oreo cho vào máy xay/ cho vào túi zip / túi nilon rồi dùng chày/ cây lăn bột cán ra cũng được, miễn sao có được thành phẩm nhuyễn mịn là được.

- Bóp đều oreo với 50gr cream cheese để hỗn hợp thành 1 khối thống nhất.

- Chia hỗn hợp thành những viên tròn đều nhau.

- Nhúng viên oreo qua socola đun chảy/ lăn qua bột cacao tùy thích.

- Để mấy viên bánh vô tủ lạnh cho socola đông lại.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tara Nu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-qua-ngay-08-03-socola-oreo-truffle-ngot-ngao-cho-chi-em-phu-nu-454210.html