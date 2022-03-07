Làm tắc xí muội chua chua ngọt ngọt - Tăng cường sức khỏe!

Nấu một hủ tắc xí muội để dành uống dần
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CÁCH LÀM TẮC XÍ MUỘI
Nguyên liệu:
- 3kg tắc
- 1,5-2 kg đường phèn/ đường trắng
Cách làm:
- Tắc rửa cho sạch, để ráo, cắt làm đôi.
- Vắt lấy nước cốt, để riêng vỏ và hạt.
- Khi vắt xong, phần vỏ tách lấy lõi bỏ đi
- Phần vỏ sau khi đã tách bỏ lõi, thái chỉ sợi nhỏ. Bóp phần vỏ đã thái với muối và đường hạt cho vỏ bớt đắng, xả lại 4-5 lần nước. Đun nước sôi, thả vỏ vào 3 phút tắt bếp vớt ra chậu nước đá, vớt để ráo.
- 1 lít cốt tắc tương đương 1kg đường, đun đến khi sệt sệt đổ phần vỏ tắc vào
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vũ Hiên