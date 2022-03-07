Làm tắc xí muội chua chua ngọt ngọt - Tăng cường sức khỏe!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 18:30

Nấu một hủ tắc xí muội để dành uống dần

CÁCH LÀM TẮC XÍ MUỘI

Làm tắc xí muội chua chua ngọt ngọt - Tăng cường sức khỏe! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3kg tắc 
  • 1,5-2 kg đường phèn/ đường trắng

Cách làm:

- Tắc rửa cho sạch, để ráo, cắt làm đôi.

- Vắt lấy nước cốt, để riêng vỏ và hạt.

- Khi vắt xong, phần vỏ tách lấy lõi bỏ đi

 

Làm tắc xí muội chua chua ngọt ngọt - Tăng cường sức khỏe! - Ảnh 2

 

- Phần vỏ sau khi đã tách bỏ lõi, thái chỉ sợi nhỏ. Bóp phần vỏ đã thái với muối và đường hạt cho vỏ bớt đắng, xả lại 4-5 lần nước. Đun nước sôi, thả vỏ vào 3 phút tắt bếp vớt ra chậu nước đá, vớt để ráo. 

- 1 lít cốt tắc tương đương 1kg đường, đun đến khi sệt sệt đổ phần vỏ tắc vào

 

 

Làm tắc xí muội chua chua ngọt ngọt - Tăng cường sức khỏe! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Vũ Hiên

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