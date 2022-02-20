Thư giãn cuối tuần với món bắp bò trộn xoài chua cay đậm đà tê tái!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 16:00

Làm miếng bắp bò, thưởng thức một bộ phim hay

BẮP BÒ TRỘN XOÀI XANH

Thư giãn cuối tuần với món bắp bò trộn xoài chua cay đậm đà tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bắp bò hoa
  • 1 trái xoài xanh
  • 1/2 củ cà rốt
  • Rau thơm, rau húng, rau ngò gai
  • Gia vị: nước mắm, đường, tỏi, ớt, chanh
Thư giãn cuối tuần với món bắp bò trộn xoài chua cay đậm đà tê tái! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bắp bò thái lát mỏng, ướp sơ với xíu muối, hạt nêm, tiêu, tỏi băm

- Cà rốt bào sợi, xoài xanh cắt tỉa thành miếng dài

- Pha nước mắm: 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh, đánh đều hỗn hợp, thêm tỏi và ớt băm

 

Thư giãn cuối tuần với món bắp bò trộn xoài chua cay đậm đà tê tái! - Ảnh 3

 

- Phi thơm dầu ăn với tỏi băm, cho bắp bò đã ướp vào xào vừa chín, sau đó trộn tất cả các nguyên liệu với nhau, thêm từ từ từng thìa nước mắm và trộn đều đến khi vừa miệng, rau thơm, rau húng, rau ngò gai thái khúc và cho vào sau cùng.

 

Thư giãn cuối tuần với món bắp bò trộn xoài chua cay đậm đà tê tái! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thao Ngo Phuong

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