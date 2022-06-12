Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu!

Chả cá dai dai, thơm vị cá. Bánh canh nước dùng ngọt thanh, trong veo
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BÁNH CANH CHẢ CÁ
Nguyên liệu:
0.5-1kg xương
1kg chả cá
1 củ hành tây
Hành, ngò rí, hành phi
- Gia vị
Cách làm:
- Xương vụn rửa sạch, củ hành tây chẻ múi. Đun với 3 lít nước lọc trong khoảng 45 phút, sau đó vớt bỏ phần xương vụn, củ hành
- Sau khi đun 45 phút, còn khoảng 2 lít nước dùng. Cho thêm 2 lít nước nữa và đun cho đến khi sôi thì bắt đầu nêm gia vị:
1 muỗng canh muối
2 muỗng canh hạt nêm
2 muỗng canh đường cát
1.5 muỗng canh nước mắm
- Chả cá chia làm 2 phần, 1 phần đem chiên và phần còn lại vo viên và cho vào nước dùng thêm ngon.
- Cho thêm cà rốt - nấm rơm vào, đun thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen