Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu!

Món ngon mỗi ngày 12/06/2022 07:44

Chả cá dai dai, thơm vị cá. Bánh canh nước dùng ngọt thanh, trong veo

BÁNH CANH CHẢ CÁ

Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5-1kg xương

  • 1kg chả cá

  • 1 củ hành tây

  • Hành, ngò rí, hành phi

  • Gia vị

Cách làm:

- Xương vụn rửa sạch, củ hành tây chẻ múi. Đun với 3 lít nước lọc trong khoảng 45 phút, sau đó vớt bỏ phần xương vụn, củ hành

- Sau khi đun 45 phút, còn khoảng 2 lít nước dùng. Cho thêm 2 lít nước nữa và đun cho đến khi sôi thì bắt đầu nêm gia vị:

  • 1 muỗng canh muối

  • 2 muỗng canh hạt nêm 

  • 2 muỗng canh đường cát 

  • 1.5 muỗng canh nước mắm

- Chả cá chia làm 2 phần, 1 phần đem chiên và phần còn lại vo viên và cho vào nước dùng thêm ngon.

 

Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu! - Ảnh 2

- Cho thêm cà rốt - nấm rơm vào, đun thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức. 

 

Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước!

Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước!

Cá lóc hấp củ sắn, ngọt thanh, thịt cá chắc thịt. Chấm mắm siêu đã thèm

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