Sáng nay ăn gì: Bánh canh chả cá tươi, chấm mắm mặn ngon quên sầu!

Chả cá dai dai, thơm vị cá. Bánh canh nước dùng ngọt thanh, trong veo

BÁNH CANH CHẢ CÁ

Nguyên liệu:

0.5-1kg xương

1kg chả cá

1 củ hành tây

Hành, ngò rí, hành phi

Gia vị

Cách làm:

- Xương vụn rửa sạch, củ hành tây chẻ múi. Đun với 3 lít nước lọc trong khoảng 45 phút, sau đó vớt bỏ phần xương vụn, củ hành

- Sau khi đun 45 phút, còn khoảng 2 lít nước dùng. Cho thêm 2 lít nước nữa và đun cho đến khi sôi thì bắt đầu nêm gia vị:

1 muỗng canh muối

2 muỗng canh hạt nêm

2 muỗng canh đường cát

1.5 muỗng canh nước mắm

- Chả cá chia làm 2 phần, 1 phần đem chiên và phần còn lại vo viên và cho vào nước dùng thêm ngon.

- Cho thêm cà rốt - nấm rơm vào, đun thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-banh-canh-cha-ca-tuoi-cham-mam-man-ngon-quen-sau-475447.html