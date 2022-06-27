Rủ rê nhau làm nồi lẩu mắm siêu tiện lợi, chế biến nhanh gọn!

Mắm cá linh nấu nước lẩu, thơm ngon đặc trưng, nhúng rau và topping ăn kèm đậm đà

LẨU MẮM SÀI GÒN – PHIÊN BẢN ĐƠN GIẢN

Nguyên liệu:

150gr mắm cá linh

150gr mắm cá sặc

300gr tôm

500gr mực ống

700gr thịt ba rọi

1 lít nước dừa tươi

1 lít nước lọc

1 quả khổ qua

1 quả cà tím

Sả, ớt, tỏi

Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt

Đường, hạt nêm, bột ngọt Các loại rau sống ăn kèm

Cách làm:



- Mắm cá sặc và mắm cá linh nấu với 1 ít nước cho rã hết thịt cá, sau đó lọc bỏ xương cá. Cho thêm 1 lít nước dừa tươi và 1 lít nước lọc vào nấu cùng.

- Phi thơm tỏi, sả, ớt rồi cho ba rọi cắt miếng vừa ăn vào xào cùng cho đến khi miếng ba rọi săn lại thì đổ vào nồi nước lẩu mắm, nấu khoảng 30 phút để thịt mềm.

- Cho khổ qua, cà tím cắt miếng vào nêm các gia vị gồm: 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe một ngọt. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị

- Chuẩn bị các rau sống để ăn kèm, khi ăn tới đâu thì thả tôm, mực, rau sống nhúng vào vào tới đó.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trường Thọ

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