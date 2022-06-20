Quay về tuổi thơ - Thưởng thức bánh giò nhân thịt băm siêu nhiều topping!

Bánh giò tự làm bột tại nhà, nhân bánh vừa ăn, nước mắm chua chua ngọt ngọt, ăn kèm chả mỡ hấp dẫn

BÁNH GIÒ

Nguyên liệu:

225gr bột gạo

75gr bột năng

25gr bột khoai tây

300ml nước lạnh

800ml nước hầm từ xương heo/ gà

Muối

Nhân: ức gà - thịt heo - nấm mèo - tôm

Cách làm:

- Trộn đều các loại bột với nước và muối. Để nghỉ 1-2 tiếng.

- Phi thơm hành tím, xào nhân và nêm nếm vừa ăn

- Bột đã nghỉ xong thì cho lên bếp dùng phới lồng đảo đều.

- Đảo đến khi bột đặc lại thì cho 2-3 muỗng canh dầu ăn vào. Tắt bếp, vẫn tiếp tục đảo đến khi bột bóng mịn mượt là được.

- Gói bánh và đem đi hấp tầm 20-30 phút tuỳ bánh to nhỏ.

- Ăn kèm đồ chua, chả quế và nước mắm tỏi ớt/ tương ớt tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quay-ve-tuoi-tho-thuong-thuc-banh-gio-nhan-thit-bam-sieu-nhieu-topping-477467.html