Quay về tuổi thơ - Thưởng thức bánh giò nhân thịt băm siêu nhiều topping!

Món ngon mỗi ngày 20/06/2022 08:00

Bánh giò tự làm bột tại nhà, nhân bánh vừa ăn, nước mắm chua chua ngọt ngọt, ăn kèm chả mỡ hấp dẫn

BÁNH GIÒ

Quay về tuổi thơ - Thưởng thức bánh giò nhân thịt băm siêu nhiều topping! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 225gr bột gạo
  • 75gr bột năng
  • 25gr bột khoai tây
  • 300ml nước lạnh
  • 800ml nước hầm từ xương heo/ gà
  • Muối
  • Nhân: ức gà - thịt heo - nấm mèo - tôm

Cách làm:

- Trộn đều các loại bột với nước và muối. Để nghỉ 1-2 tiếng.

- Phi thơm hành tím, xào nhân và nêm nếm vừa ăn

 

Quay về tuổi thơ - Thưởng thức bánh giò nhân thịt băm siêu nhiều topping! - Ảnh 2

 

- Bột đã nghỉ xong thì cho lên bếp dùng phới lồng đảo đều.

- Đảo đến khi bột đặc lại thì cho 2-3 muỗng canh dầu ăn vào. Tắt bếp, vẫn tiếp tục đảo đến khi bột bóng mịn mượt là được.

- Gói bánh và đem đi hấp tầm 20-30 phút tuỳ bánh to nhỏ.

- Ăn kèm đồ chua, chả quế và nước mắm tỏi ớt/ tương ớt tùy ý

 

Quay về tuổi thơ - Thưởng thức bánh giò nhân thịt băm siêu nhiều topping! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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