Món ngon đường phố Nhật Bản - Bánh bạch tuộc Takoyaki chưa bao giờ khiến bạn thất vọng!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 23:43

Xì xèo vị thơm, cắn một miếng bạch tuộc ngon đã đời

章魚燒 Takoyaki

Món ngon đường phố Nhật Bản - Bánh bạch tuộc Takoyaki chưa bao giờ khiến bạn thất vọng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Bột bánh:

  • 250gr bột mì
  • 2 quả trứng gà
  • 500ml nước
  • 3 muỗng cafe bột baking soda
  • 20gr bột chiên giòn
  • 3 muỗng cafe bột cá ngừ
  • Gia vị: Muối, đường

 Nhân:

  • Bạch tuộc/ mực/ tôm
  • Bắp cải thái nhỏ
  • Hành lá

Trang trí:

  • Tương takoyaki
  • Mayonnaise
  • Cá bào
  • Bột rong biển

Dụng cụ:

  • Khay nướng dành cho bánh Takoyaki
  • 2-4 cái que tre
  • Dầu ăn để chiên bánh
  • Chổi quét dầu

Cách làm:

- Trộn bột cá ngừ với nước cho tan

- Rây bột mỳ, bột chiên giòn và bột soda vào khuấy đều

- Cho trứng gà và dầu ăn vào khuấy đều, để bột nghỉ 15 phút

- Bật bếp, chờ khay chiên nóng và bôi dầu lên cho đều

- Đổ bột lên khay, chú ý đổ gần đầy toàn bộ mặt khay

- Cho mực và bắp cải vào

- Trên mặt khay có các đường rãnh, mục đích là sau khi đổ bột và nhân kín hết khay thì chúng ta dùng hai que tre vạch các đường theo khe để lật bánh

- Chiên bánh lửa to 1-2 phút thì có thể bắt đầu lật bánh, khi lật chú ý dùng que vén phần bánh bị thừa xuống dưới

- Sau khi lật mặt lần 1 thì các bạn có thể múc thêm bột đổ vào từng ô để tăng khối lượng cho mỗi viên

- Dùng hai que tre lật trở các viên bánh cho chín đều.

 

Món ngon đường phố Nhật Bản - Bánh bạch tuộc Takoyaki chưa bao giờ khiến bạn thất vọng! - Ảnh 2

 

- Cho bánh ra đĩa, dưới tương và mayonnaise lên, rắc cá bào, bột rong biển tùy thích

 

Món ngon đường phố Nhật Bản - Bánh bạch tuộc Takoyaki chưa bao giờ khiến bạn thất vọng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Trang

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