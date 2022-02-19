Món ngon đường phố Nhật Bản - Bánh bạch tuộc Takoyaki chưa bao giờ khiến bạn thất vọng!

Xì xèo vị thơm, cắn một miếng bạch tuộc ngon đã đời
- Bánh bao chiên Thượng Hải - Siêu nổi tiếng, ăn một lần ghiền mãi mãi!
- Ăn vặt bánh bông tuyết trứng muối mãi đỉnh! Thử ngay công thức siêu đơn giản này nhé!
章魚燒 Takoyaki
Nguyên liệu:
Bột bánh:
- 250gr bột mì
- 2 quả trứng gà
- 500ml nước
- 3 muỗng cafe bột baking soda
- 20gr bột chiên giòn
- 3 muỗng cafe bột cá ngừ
- Gia vị: Muối, đường
Nhân:
- Bạch tuộc/ mực/ tôm
- Bắp cải thái nhỏ
- Hành lá
Trang trí:
- Tương takoyaki
- Mayonnaise
- Cá bào
- Bột rong biển
Dụng cụ:
- Khay nướng dành cho bánh Takoyaki
- 2-4 cái que tre
- Dầu ăn để chiên bánh
- Chổi quét dầu
Cách làm:
- Trộn bột cá ngừ với nước cho tan
- Rây bột mỳ, bột chiên giòn và bột soda vào khuấy đều
- Cho trứng gà và dầu ăn vào khuấy đều, để bột nghỉ 15 phút
- Bật bếp, chờ khay chiên nóng và bôi dầu lên cho đều
- Đổ bột lên khay, chú ý đổ gần đầy toàn bộ mặt khay
- Cho mực và bắp cải vào
- Trên mặt khay có các đường rãnh, mục đích là sau khi đổ bột và nhân kín hết khay thì chúng ta dùng hai que tre vạch các đường theo khe để lật bánh
- Chiên bánh lửa to 1-2 phút thì có thể bắt đầu lật bánh, khi lật chú ý dùng que vén phần bánh bị thừa xuống dưới
- Sau khi lật mặt lần 1 thì các bạn có thể múc thêm bột đổ vào từng ô để tăng khối lượng cho mỗi viên
- Dùng hai que tre lật trở các viên bánh cho chín đều.
- Cho bánh ra đĩa, dưới tương và mayonnaise lên, rắc cá bào, bột rong biển tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Trang