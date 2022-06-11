Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình!

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MIẾN XÀO CUA
Nguyên liệu:
- 1/2 con cua biển
- 100gr miến dong/ miến đậu xanh
- 100gr giá/ 1 củ hành tây
- Hành lá, hành tím, rau răm
- Nước mắm, gia vị, nước tương
Cách làm:
- Cua hấp chín, gỡ lấy thịt và gạch cu
- Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá - rau răm nhặt rửa sạch thái nhỏ
- Giá rửa sạch để ráo nước
- Hành tây lột bỏ vỏ ngoài, rửa sạch và thái múi cau
- Cho 1 muỗng cafe dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tím, cho thịt cua và gạch cua vào xào sơ, nêm 1 chút xíu mắm cho thơm.
- Miến ngâm mềm, vớt ra, cắt đoạn nhỏ vừa ăn
- Phi thơm 1.2 củ hành tím còn lại cùng khoảng 1 muỗng cafe dầu ăn, cho miến vào cùng 1/2 chén nước, ít nước tương, đảo đều tay đến khi cạn nước thì cho giá/ hành tây đã thái múi vào đảo đều cùng, nêm nếm lại, trút thịt cua đã xào chín cùng hành lá, rau răm và tắt bếp
- Cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hà Việt Anh