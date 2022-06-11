Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình!

Món ngon mỗi ngày 11/06/2022 08:20

Thịt cua ngọt, chắc. Miến xào đậm đà gia vị, ăn đổi gió món mới

MIẾN XÀO CUA

Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con cua biển
  • 100gr miến dong/ miến đậu xanh
  • 100gr giá/ 1 củ hành tây
  • Hành lá, hành tím, rau răm
  • Nước mắm, gia vị, nước tương

Cách làm:

- Cua hấp chín, gỡ lấy thịt và gạch cu

- Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá - rau răm nhặt rửa sạch thái nhỏ

- Giá rửa sạch để ráo nước

- Hành tây lột bỏ vỏ ngoài, rửa sạch và thái múi cau

- Cho 1 muỗng cafe dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tím, cho thịt cua và gạch cua vào xào sơ, nêm 1 chút xíu mắm cho thơm. 

- Miến ngâm mềm, vớt ra, cắt đoạn nhỏ vừa ăn

- Phi thơm 1.2 củ hành tím còn lại cùng khoảng 1 muỗng cafe dầu ăn, cho miến vào cùng 1/2 chén nước, ít nước tương, đảo đều tay đến khi cạn nước thì cho giá/ hành tây đã thái múi vào đảo đều cùng, nêm nếm lại, trút thịt cua đã xào chín cùng hành lá, rau răm và tắt bếp

 

Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình! - Ảnh 2

 

- Cho ra đĩa và thưởng thức

 

Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình! - Ảnh 3
 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hà Việt Anh

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