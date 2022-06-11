Miến xào cua full topping - Đổi khẩu vị món xào cho gia đình!

Thịt cua ngọt, chắc. Miến xào đậm đà gia vị, ăn đổi gió món mới

MIẾN XÀO CUA

Nguyên liệu:

1/2 con cua biển

100gr miến dong/ miến đậu xanh

100gr giá/ 1 củ hành tây

Hành lá, hành tím, rau răm

Nước mắm, gia vị, nước tương

Cách làm:



- Cua hấp chín, gỡ lấy thịt và gạch cu

- Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá - rau răm nhặt rửa sạch thái nhỏ

- Giá rửa sạch để ráo nước

- Hành tây lột bỏ vỏ ngoài, rửa sạch và thái múi cau

- Cho 1 muỗng cafe dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tím, cho thịt cua và gạch cua vào xào sơ, nêm 1 chút xíu mắm cho thơm.

- Miến ngâm mềm, vớt ra, cắt đoạn nhỏ vừa ăn

- Phi thơm 1.2 củ hành tím còn lại cùng khoảng 1 muỗng cafe dầu ăn, cho miến vào cùng 1/2 chén nước, ít nước tương, đảo đều tay đến khi cạn nước thì cho giá/ hành tây đã thái múi vào đảo đều cùng, nêm nếm lại, trút thịt cua đã xào chín cùng hành lá, rau răm và tắt bếp

- Cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hà Việt Anh

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