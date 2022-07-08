Mắm cá lóc trộn gỏi đu đủ miền Tây - Lạ miệng, chua mặn vừa phải!

Mắm cá lóc chế biến vừa vị, ăn đã thèm
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MẮM LÓC TRỘN ĐU ĐỦ
Nguyên liệu:
- Mắm cá lóc đồng
- Đu đủ sống
- Riềng, ớt, tỏi
- Gia vị: Nước mắm, đường
Cách làm:
- Sơ chế nguyên liệu:
- Rửa sạch nguyên liệu
- Bào mỏng đu đủ để ráo nước
- Băm ớt nhuyễn
- Tỏi thái lát mỏng
- Riềng thái sợi mỏng.
- Mắm lóc thái mỏng và trộn một ít đường vừa ăn.
- Trộn nước mắm và đường đều vào đu đủ rồi vắt khô nước.
- Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau: Mắm lóc + đu đủ + ớt + tỏi + riềng. Nêm thêm ít nước mắm + đường cho vừa miệng.
- Bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi