Mắm cá lóc trộn gỏi đu đủ miền Tây - Lạ miệng, chua mặn vừa phải!

Mắm cá lóc chế biến vừa vị, ăn đã thèm

MẮM LÓC TRỘN ĐU ĐỦ

Nguyên liệu:

Mắm cá lóc đồng

Đu đủ sống

Riềng, ớ t, t ỏi

Gia vị: Nước mắm, đ ường

Cách làm:



Sơ chế nguyên liệu:

- Rửa sạch nguyên liệu

- Bào mỏng đu đủ để ráo nước

- Băm ớt nhuyễn

- Tỏi thái lát mỏng

- Riềng thái sợi mỏng.

- Mắm lóc thái mỏng và trộn một ít đường vừa ăn.

- Trộn nước mắm và đường đều vào đu đủ rồi vắt khô nước.

- Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau: Mắm lóc + đu đủ + ớt + tỏi + riềng. Nêm thêm ít nước mắm + đường cho vừa miệng.

- Bày ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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