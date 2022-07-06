Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'!

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 15:00

Tôm xào, phủ xốt phô mai kéo sợi và nướng giòn cùng bánh mì, nhai giòn rụm, đã thèm.

BÁNH MÌ TÔM PHÔ MAI NƯỚNG

Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con tôm sú 
  • 1 hộp phô mai bò cười 8 miếng
  • 2 muỗng mayonnaise 
  • 3 muỗng sữa đặc 
  • 3 muỗng sữa tươi không đường
  • Tỏi bằm, tiêu, muối, rau húng, bơ lạt
  • 80gr phô mai mozzarella 

Cách làm:

- Bóc 8 miếng phô mai con bò cười vào nồi và dùng muỗng quết nhuyễn, thêm 2 muỗng mayonaise, 3 muỗng sữa tươi không đường trộn đều với xíu muối.

- Bắc nồi đun lửa nhỏ tới khi hòa quyện thì thêm 1 muỗng sữa đặc. Trút 1/2 hỗn hợp ra bát riêng là xong xốt tôm

- Cho thêm 2 muỗng sữa đặc và khuấy tiếp, sau đó tắt bếp là có xốt bánh mì phô mai.

- Tôm bóc vỏ và thái nhỏ, phi tỏi với bơ lạt, tiếp đến xào tôm cho săn lại

 

Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'! - Ảnh 2

 

- Cắt đôi bánh mì và quết xốt, thêm tôm đã xào và rắc phô mai lên

 

Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'! - Ảnh 3

 

- Nướng trong 15 phút với 200 độ tới xém mặt là được

 

Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

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