Bánh mì tôm phô mai nướng giòn - Quết thêm tương ớt ngon 'nhức nách'!

Tôm xào, phủ xốt phô mai kéo sợi và nướng giòn cùng bánh mì, nhai giòn rụm, đã thèm.
- Xế chiều làm bánh trứng bồng bềnh mềm xốp như mây!
- Gà nướng xốt siêu thơm - nhâm nhi, lai rai xế chiều thôi!
BÁNH MÌ TÔM PHÔ MAI NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 2 con tôm sú
- 1 hộp phô mai bò cười 8 miếng
- 2 muỗng mayonnaise
- 3 muỗng sữa đặc
- 3 muỗng sữa tươi không đường
- Tỏi bằm, tiêu, muối, rau húng, bơ lạt
- 80gr phô mai mozzarella
Cách làm:
- Bóc 8 miếng phô mai con bò cười vào nồi và dùng muỗng quết nhuyễn, thêm 2 muỗng mayonaise, 3 muỗng sữa tươi không đường trộn đều với xíu muối.
- Bắc nồi đun lửa nhỏ tới khi hòa quyện thì thêm 1 muỗng sữa đặc. Trút 1/2 hỗn hợp ra bát riêng là xong xốt tôm
- Cho thêm 2 muỗng sữa đặc và khuấy tiếp, sau đó tắt bếp là có xốt bánh mì phô mai.
- Tôm bóc vỏ và thái nhỏ, phi tỏi với bơ lạt, tiếp đến xào tôm cho săn lại
- Cắt đôi bánh mì và quết xốt, thêm tôm đã xào và rắc phô mai lên
- Nướng trong 15 phút với 200 độ tới xém mặt là được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Phuong Le