Xế chiều làm bánh trứng bồng bềnh mềm xốp như mây!

Bánh trứng mềm xốp, tan ngay trong miệng, topping trứng lòng đào tan chảy, béo ngậy

BÁNH TRỨNG SIÊU BỒNG BỀNH

Nguyên liệu:

Phần bánh:

120ml sữa tươi không đường

50g bơ lạt

40gr đường

4 lòng đỏ trứng

140gr bột mì đa dụng

Bột baking soda

3 lòng trắng trứng + 30gr đường

Phần topping:

6 lòng đỏ trứng

3 lòng trắng trứng

50gr đường

Burger cheese

Mùi tây

Cách làm:

Làm bánh:

- Đun sữa ở nhiệt độ thấp, thêm bơ vào đến khi bơ tan hết.

- Đánh 4 lòng đỏ trứng với 40gr đường rồi đổ hỗn hợp sữa với bơ vào.

- Thêm bột mì và bột baking vào là xong hỗn hợp 1

- Đánh bông lòng trắng trứng và đường, chia làm 2 lần thêm đường để dễ đánh bông lên để được hỗn hợp 2

- Đổ hỗn hợp 2 từ từ thành 2 đợt vào hỗn hợp 1. Phân nửa đổ từ từ rồi trộn đều, phân nửa còn lại thì đổ vào trộn nhanh để không làm vỡ bọt bóng của lòng trắng.

- Đổ bột đã trộn vào khuôn đã quét bơ sẵn

- Nướng ở 170 độ trong 15 phút.

Làm topping:

- Đánh bông lòng trắng trứng và đường. Để qua 1 bên để dành làm mây bồng bềnh.

- Để phô mai lên trên bánh đã nướng, thêm lòng trắng trứng đã đánh bông và lòng đỏ ở phía trên.

- Thêm mùi tây tùy ý

- Nướng tiếp ở 170 độ trong 10 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Trương Diệu Tiên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-lam-banh-trung-bong-benh-mem-xop-nhu-may-480633.html