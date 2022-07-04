Mì ý carbonara chuẩn vị Ý, xốt béo vừa vị, sợi mì dai dai hòa quyện!

Mì ý tự làm chuẩn vị nhà hàng, thơm béo ngon khó cưỡng
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MỲ Ý CARBONARA
Nguyên liệu:
- Mỳ ý
- Bacon
- 2 quả trứng
- Phô mai pecorino romano
- Tiêu đen, muối
- Mùi tây
Cách làm:
- Luộc mì cùng 1 ít muối, mì chín thì vớt ra để ráo và trộn cùng dầu ăn. GIữ lại 1 ít nước luộc mì
- Đập hai quả trứng vào một cái bát và bào thật nhiều phô mai + tiêu đen, trộn đều
- Áp chảo bacon đến khi bacon chuyển màu cánh gián cho thật giòn giòn. Vớt bacon ra và cho mì đã luộc vào đảo đều với chính mỡ từ bacon.
- Giảm nhỏ lửa hết cỡ và cho hỗn hợp trứng phía trên vào đảo đều đến khi sệt sệt là đạt
- Rắc thêm mùi tây và bày ra đĩa. Bào thêm một chút phô mai cho thơm nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đỗ Thu Thủy