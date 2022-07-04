Mì ý carbonara chuẩn vị Ý, xốt béo vừa vị, sợi mì dai dai hòa quyện!

Mì ý tự làm chuẩn vị nhà hàng, thơm béo ngon khó cưỡng

MỲ Ý CARBONARA

Nguyên liệu:

Mỳ ý

Bacon

2 quả trứng

Phô mai pecorino romano

Tiêu đen, muối

Mùi tây

Cách làm:



- Luộc mì cùng 1 ít muối, mì chín thì vớt ra để ráo và trộn cùng dầu ăn. GIữ lại 1 ít nước luộc mì

- Đập hai quả trứng vào một cái bát và bào thật nhiều phô mai + tiêu đen, trộn đều

- Áp chảo bacon đến khi bacon chuyển màu cánh gián cho thật giòn giòn. Vớt bacon ra và cho mì đã luộc vào đảo đều với chính mỡ từ bacon.

- Giảm nhỏ lửa hết cỡ và cho hỗn hợp trứng phía trên vào đảo đều đến khi sệt sệt là đạt

- Rắc thêm mùi tây và bày ra đĩa. Bào thêm một chút phô mai cho thơm nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đỗ Thu Thủy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-y-carbonara-chuan-vi-y-xot-beo-vua-vi-soi-mi-dai-dai-hoa-quyen-480629.html