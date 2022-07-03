Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý!

Gà làm sạch, nhúng lẩu sa tế cay cay, ăn hít hà ngon đỉnh.
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LẨU GÀ SA TẾ
Nguyên liệu:
- Gà ta, lòng gà
- Giò sống, thịt xay, nấm mèo
- Rau ăn kèm tuỳ thích
- Gia vị: hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí
- Sa tế
- Hành tây, hành lá, hành tím, gừng, bắp ngọt
- Nước mắm ớt
- Bún, mì tuỳ thích
Cách làm:
- Gà lọc xương để ninh cho ngọt nước lẩu, thịt chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt và lòng gà với xíu muối và tiêu, xếp ra dĩa.
- Trộn giò sống với thịt xay và nấm mèo băm nhuyễn, vo viên bày ra dĩa.
- Nướng 1 củ hành tây, 2-3 củ hành tím và củ gừng nhỏ cho thơm. Thả vào nồi áp suất cùng xương gà và bắp ngọt cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường phèn. Cho các loại gia vị hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí đã rang thơm vào túi vải và thả vào nồi. Ninh trong 15-20' cho ngọt nước.
- Lọc nước lẩu qua rây cho trong nước. Nêm vào nồi nước mắm, hạt nêm cho vừa ăn và 2 muỗng canh sa tế. Ai không ăn được cay thì có thể gia giảm liều lượng. Nước sôi lại cho thêm hành lá và hành tây vào.
- Ăn kèm với mì hoặc bún tuỳ thích và các loại rau.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy