Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý!

Món ngon mỗi ngày 03/07/2022 16:00

Gà làm sạch, nhúng lẩu sa tế cay cay, ăn hít hà ngon đỉnh.

LẨU GÀ SA TẾ

Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gà ta, lòng gà
  • Giò sống, thịt xay, nấm mèo
  • Rau ăn kèm tuỳ thích
  • Gia vị: hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí
  • Sa tế
  • Hành tây, hành lá, hành tím, gừng, bắp ngọt
  • Nước mắm ớt
  • Bún, mì tuỳ thích

Cách làm:

- Gà lọc xương để ninh cho ngọt nước lẩu, thịt chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt và lòng gà với xíu muối và tiêu, xếp ra dĩa.

 

Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý! - Ảnh 2

 

- Trộn giò sống với thịt xay và nấm mèo băm nhuyễn, vo viên bày ra dĩa.

 

Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý! - Ảnh 3

 

- Nướng 1 củ hành tây, 2-3 củ hành tím và củ gừng nhỏ cho thơm. Thả vào nồi áp suất cùng xương gà và bắp ngọt cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường phèn. Cho các loại gia vị hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí đã rang thơm vào túi vải và thả vào nồi. Ninh trong 15-20' cho ngọt nước.

- Lọc nước lẩu qua rây cho trong nước. Nêm vào nồi nước mắm, hạt nêm cho vừa ăn và 2 muỗng canh sa tế. Ai không ăn được cay thì có thể gia giảm liều lượng. Nước sôi lại cho thêm hành lá và hành tây vào.

- Ăn kèm với mì hoặc bún tuỳ thích và các loại rau.

 

Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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