Món ngon bữa tối: Lẩu gà sa tế cay cay, xuýt xoa thưởng thức ngon hết ý!

Gà làm sạch, nhúng lẩu sa tế cay cay, ăn hít hà ngon đỉnh.

LẨU GÀ SA TẾ

Nguyên liệu:

Gà ta, lòng gà

Giò sống, thịt xay, nấm mèo

Rau ăn kèm tuỳ thích

Gia vị: hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí

hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí Sa tế

Hành tây, hành lá, hành tím, gừng, bắp ngọt

Nước mắm ớt

Bún, mì tuỳ thích

Cách làm:



- Gà lọc xương để ninh cho ngọt nước lẩu, thịt chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt và lòng gà với xíu muối và tiêu, xếp ra dĩa.

- Trộn giò sống với thịt xay và nấm mèo băm nhuyễn, vo viên bày ra dĩa.

- Nướng 1 củ hành tây, 2-3 củ hành tím và củ gừng nhỏ cho thơm. Thả vào nồi áp suất cùng xương gà và bắp ngọt cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường phèn. Cho các loại gia vị hoa hồi, quế, thảo quả, rễ ngò rí đã rang thơm vào túi vải và thả vào nồi. Ninh trong 15-20' cho ngọt nước.

- Lọc nước lẩu qua rây cho trong nước. Nêm vào nồi nước mắm, hạt nêm cho vừa ăn và 2 muỗng canh sa tế. Ai không ăn được cay thì có thể gia giảm liều lượng. Nước sôi lại cho thêm hành lá và hành tây vào.

- Ăn kèm với mì hoặc bún tuỳ thích và các loại rau.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-ngon-bua-toi-lau-ga-sa-te-cay-cay-xuyt-xoa-thuong-thuc-ngon-het-y-471501.html