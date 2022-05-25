Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa!

Cá mú luộc, róc thịt và xào thơm, cháo ngọt nước, ăn cùng cá cay cay ngon mê ly
- Thưởng thức gỏi cá Tuyết Lý Sơn tươi ngon với công thức siêu dễ
- Món ăn vùng miền chưa bao giờ khiến bạn hết tò mò - Cháo canh miền Trung thơm ngon nức mũi mà công thức cực dễ làm
Cháo CÁ MÚ
Nguyên liệu:
- 4 nắm gạo
- 1 nắm đậu xanh
- 1 nắm gạo nếp
- 700gr cá mú
- Hành tím
- Rau tía tô, mùi tàu
Cách làm:
- Cá rửa sơ, làm sạch
- Cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt.
- Phần xương cá cho vào lại ninh cho ngọt cháo
- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm + 1 muỗng tiêu đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi
- Phi hành tím cho thơm, sau đó vớt ra để ráo. Đảo cá cùng 1 ít dầu cho cá săn lại
- Thêm rau thơm ở đáy tô, múc cháo, thêm cá, hành phi, rau thơm cho đẹp, rắc tiêu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tuyet Nguyen