Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa!

Món ngon mỗi ngày 25/05/2022 08:41

Cá mú luộc, róc thịt và xào thơm, cháo ngọt nước, ăn cùng cá cay cay ngon mê ly

Cháo CÁ MÚ

Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 nắm gạo
  • 1 nắm đậu xanh
  • 1 nắm gạo nếp
  • 700gr cá mú
  • Hành tím
  • Rau tía tô, mùi tàu

Cách làm:

- Cá rửa sơ, làm sạch

- Cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt.

- Phần xương cá cho vào lại ninh cho ngọt cháo

- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm + 1 muỗng tiêu đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi

 

Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa! - Ảnh 2

 

- Phi hành tím cho thơm, sau đó vớt ra để ráo. Đảo cá cùng 1 ít dầu cho cá săn lại

- Thêm rau thơm ở đáy tô, múc cháo, thêm cá, hành phi, rau thơm cho đẹp, rắc tiêu và thưởng thức

 

Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tuyet Nguyen

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