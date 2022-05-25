Cháo cá mú béo ngậy - Thịt cá xào thơm, đậm đà, ngon xuýt xoa!

Cá mú luộc, róc thịt và xào thơm, cháo ngọt nước, ăn cùng cá cay cay ngon mê ly

Cháo CÁ MÚ

Nguyên liệu:

4 nắm gạo

1 nắm đậu xanh

1 nắm gạo nếp

700gr cá mú

Hành tím

Rau tía tô, mùi tàu

Cách làm:



- Cá rửa sơ, làm sạch

- Cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt.

- Phần xương cá cho vào lại ninh cho ngọt cháo

- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm + 1 muỗng tiêu đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi

- Phi hành tím cho thơm, sau đó vớt ra để ráo. Đảo cá cùng 1 ít dầu cho cá săn lại

- Thêm rau thơm ở đáy tô, múc cháo, thêm cá, hành phi, rau thơm cho đẹp, rắc tiêu và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tuyet Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chao-ca-mu-beo-ngay-thit-ca-xao-thom-dam-da-ngon-xuyt-xoa-470790.html