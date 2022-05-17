Mì ý xốt bí đỏ béo ngậy, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn!

Làm mì ý xốt ngon tại nhà, béo ngậy, sợi mì chín tới dai dai

MÌ Ý XỐT BÍ ĐỎ

Nguyên liệu:

160gr bí đỏ

80gr hành tây

15gr tỏi nhỏ

Lá cỏ xạ hương (thyme)

1 cup sữa hạt không đường

1/4 cup men dinh dưỡng nutritional yeast

120-130gr mì Ý

1 muỗng cafe muối

Tiêu đen

Cách làm:



- Mì Ý cho vào nồi luộc chín cùng 1 chút muối, sau đó rửa với nước lạnh, để ráo

- Bí đỏ sơ chế, cắt khúc rồi hấp chín. Thời gian hấp khoảng 15-20 phút.

- Hành tây thái nhỏ rồi xào với chút dầu olive cho thơm. Hành tây chín tới thì tắt bếp.

- Tỏi bóc vỏ, đập dập, xào với hành tây và thyme cho thơm.

- Cho vào cối xay: bí đỏ, sữa hạt, tỏi, hành tây, men dinh dưỡng, muối, lá thyme, tiêu.

- Xay thật nhuyễn rồi cho vào chảo cùng với mì. Hâm nóng nước xốt và mì khoảng 2 phút.

- Rắc thêm lá thyme, tắt bếp rồi đảo đều. Nêm nếm thêm chút tiêu và muối cho vừa miệng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-y-xot-bi-do-beo-ngay-dinh-duong-cho-tre-bieng-an-468579.html