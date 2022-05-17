Mì ý xốt bí đỏ béo ngậy, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn!

Làm mì ý xốt ngon tại nhà, béo ngậy, sợi mì chín tới dai dai
MÌ Ý XỐT BÍ ĐỎ
Nguyên liệu:
- 160gr bí đỏ
- 80gr hành tây
- 15gr tỏi nhỏ
- Lá cỏ xạ hương (thyme)
- 1 cup sữa hạt không đường
- 1/4 cup men dinh dưỡng nutritional yeast
- 120-130gr mì Ý
- 1 muỗng cafe muối
- Tiêu đen
Cách làm:
- Mì Ý cho vào nồi luộc chín cùng 1 chút muối, sau đó rửa với nước lạnh, để ráo
- Bí đỏ sơ chế, cắt khúc rồi hấp chín. Thời gian hấp khoảng 15-20 phút.
- Hành tây thái nhỏ rồi xào với chút dầu olive cho thơm. Hành tây chín tới thì tắt bếp.
- Tỏi bóc vỏ, đập dập, xào với hành tây và thyme cho thơm.
- Cho vào cối xay: bí đỏ, sữa hạt, tỏi, hành tây, men dinh dưỡng, muối, lá thyme, tiêu.
- Xay thật nhuyễn rồi cho vào chảo cùng với mì. Hâm nóng nước xốt và mì khoảng 2 phút.
- Rắc thêm lá thyme, tắt bếp rồi đảo đều. Nêm nếm thêm chút tiêu và muối cho vừa miệng.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn