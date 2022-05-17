Mì ý xốt bí đỏ béo ngậy, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 08:37

Làm mì ý xốt ngon tại nhà, béo ngậy, sợi mì chín tới dai dai

MÌ Ý XỐT BÍ ĐỎ

Mì ý xốt bí đỏ béo ngậy, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 160gr bí đỏ
  • 80gr hành tây
  • 15gr tỏi nhỏ 
  • Lá cỏ xạ hương (thyme)
  • 1 cup sữa hạt không đường
  • 1/4 cup men dinh dưỡng nutritional yeast
  • 120-130gr mì Ý 
  • 1 muỗng cafe muối
  • Tiêu đen

Cách làm:

- Mì Ý cho vào nồi luộc chín cùng 1 chút muối, sau đó rửa với nước lạnh, để ráo

 

- Bí đỏ sơ chế, cắt khúc rồi hấp chín. Thời gian hấp khoảng 15-20 phút.

- Hành tây thái nhỏ rồi xào với chút dầu olive cho thơm. Hành tây chín tới thì tắt bếp.

- Tỏi bóc vỏ, đập dập, xào với hành tây và thyme cho thơm.

- Cho vào cối xay: bí đỏ, sữa hạt, tỏi, hành tây, men dinh dưỡng, muối, lá thyme, tiêu.

- Xay thật nhuyễn rồi cho vào chảo cùng với mì. Hâm nóng nước xốt và mì khoảng 2 phút.

- Rắc thêm lá thyme, tắt bếp rồi đảo đều. Nêm nếm thêm chút tiêu và muối cho vừa miệng.

 

Mì ý xốt bí đỏ béo ngậy, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

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