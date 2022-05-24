Niêu gà hầm sả chất lượng - Ấm bụng, chấm bánh mì ngon đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 08:36

Gà rửa và chế biến sạch sẽ, hầm với sả dậy mùi thơm ngất ngây

GÀ HẦM SẢ

Niêu gà hầm sả chất lượng - Ấm bụng, chấm bánh mì ngon đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.5kg gà ta
  • Sả cây
  • 2 trái dừa tươi
  • 2-3 củ cải trắng 
  • Đu đủ

Cách làm:

- Gà làm sạch, rửa với muối. Gà chặt miếng vừa ăn, để ráo

- Ướp gà với 1/2 muỗng canh đường, ít bột ngọt/ hạt nêm, muối, 1 muỗng canh nước mắm, tiêu xay, sả băm, vài tép sả đập dập, hành băm. Ướp 30 phút.

- Dừa tươi 2 trái hoặc hơn. Chọn dừa hơi già để nước ngọt, cho xíu muối vào nước dừa.

- Củ cải 2-3 củ bỏ vỏ, cắt khúc. Đu đủ sống 1/2 trái cắt miếng to vừa.

- Sả 3-5 tép đập dập, 2-3 tép băm nhỏ.

- Cho ít dầu vào nồi, cho sả băm, sả đập dập, ít củ hành vào phi thơm. Cho gà vào xào săn, cho nước dừa vào. Hầm gà gần mềm cho cải trắng, đu đủ vào cùng. Nêm gia vị lại cho vừa ăn, nấu đến khi gà chín là được.

 

Niêu gà hầm sả chất lượng - Ấm bụng, chấm bánh mì ngon đã thèm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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