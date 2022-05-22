Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 10:09

Nấu bún riêu cua với trái sung, sự hòa quyện chua thanh, cùng với nước dùng ngọt béo siêu đã

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cua sống
  • 5 trái cà chua
  • 6 củ hành tím
  • Hành lá
  • Tóp mỡ
  • Rau sống, rau muống chẻ, tía tô, kinh giới
  • Gia vị: bột ngọt, mẻ, mắm tôm, giấm tỏi, tương ớt 
  • 100gr trái sung
  • Bún tươi

Cách làm:

  • Sơ chế cua:

- Cua sống rửa sạch, ngâm nước muối loãng pha rượu trắng 10 phút cho cua say

- Cầm bốn chân phụ của cua, tách cua theo viền mai cua, mai để riêng, phần thân cua bỏ yếm, phổi và miệng cua để ráo. 

 

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà! - Ảnh 2

 

- Khêu gạch từ mai cua vào bát nhỏ để riêng.

- Phần thân cua giã/xay nhuyễn với 1 muỗng cafe muối.

- Hòa tan phần cua giã với 1.5 lít nước sạch, để lắng rồi gạn lấy nước, phần còn lại hòa tiếp với 0.5 lít nước rồi lọc bỏ bã.

- Đổ nước lọc cua vào nồi đun lửa vừa, khuấy đều cho đỡ sát đáy nồi. Khi nồi nước bốc khói thì để mở nắp cho thịt cua đóng tảng, tránh để sôi bùng và vớt ra để riêng.

 

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà! - Ảnh 3

  • Nấu nước riêu:

- Hành tím bóc vỏ, thái nhỏ, phi vàng, múc ra để riêng.

- Cà chua 3 trái thái hạt lựu, 2 trái bổ cau.

- Lấy dầu phi hành xào gạch cua, nêm chút mắm rồi múc ra để riêng.

- Cho cà chua thái nhỏ vào xào chín nhuyễn, nêm với bột ngọt và nước mắm.

- Trút phần gạch cua và cà chua xào vào nồi nước cua, đun sôi.

- Hòa tan 3 muỗng canh mẻ với nước, lọc bỏ bã. Mắm tôm 1 muỗng canh hòa với 2 muỗng nước. Cho mẻ và mắm tôm vào nồi nước dùng. Nêm lại gia vị cho vừa ăn, vị đậm đà thơm mùi cua, mắm tôm, chua dịu của mẻ là được.

 

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà! - Ảnh 4

  • Các món ăn kèm:

- Tóp mỡ phi hành thơm, xào săn với chút hạt tiêu và nước mắm.

- Rau sống, rau thơm rửa sạch, để ráo, thái nhỏ trộn đều. Xếp rau sống, rau thơm và rau muống chẻ ra đĩa lớn.

- Hành lá/hành hoa thái nhỏ.

- Trái sung thái lát mỏng, ngâm nước muối loãng cho hết nhựa. Khi ăn vớt sung ra bát nhỏ, cho 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe mắm tôm, 1 muỗng cafe tương ớt và 3 muỗng giấm, trộn đều.

  • Trình bày:

- Chần bún qua nước sôi, xếp vào bát.

- Cho 1 muỗng canh thịt cua đóng tảng, 1 muỗng tóp mỡ, hành lá, hành phi lên mặt bún, chan nước riêu cua và dùng nóng với rau sống, rau muống chẻ, sung trộn mắm tôm, giấm ớt.

 

Bún riêu sung tóp mỡ Nam Định - Thưởng thức ẩm thực ba miền ngay tại nhà! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hoàng Phương Loan

Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!

Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!

Làm gà ác sạch sẽ, nấu cháo thơm ngon, đậu xanh bùi bùi kết hợp đã miệng

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon bún riêu cua tóp mỡ

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ