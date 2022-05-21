Gỏi bò bóp thấu chua nhẹ - Kích thích vị giác, chống ngấy cho bữa ăn!

Làm gỏi thịt bò bóp thấu, chua chua, ngọt ngọt, rau sống hòa quyện siêu đã
Gỏi Bò bóp thấu
Nguyên liệu:
- 1kg bắp bò
- 7 trái chuối chát
- 3 trái khế/ 1 trái xoài xanh
- 1 củ hành tây
- Rau răm, húng lủi, mùi tàu,mùi ta, rau ngỗ
- 50gr hành phi
- 100gr đậu phộng rang
- 1 củ tỏi
- 3-4 trái ớt
- 2 nhánh gừng
- 4 trái chanh mọng nước
- 2-3 cây sả đập dập
- Gia vị: 4-5 muỗng mắm + 1/3 muỗng bột ngọt + 5 muỗng đường + 2 muỗng nước lọc
Cách làm:
- Bò rửa sạch, dùng sả cuộn thịt bò lại. Kẹp thêm vài lát gừng. Đem hấp khoảng 30-45 phút, sau đó cho vào tủ lạnh, và thái miếng
- Dùng cái tô, cho nước vào vắt 2 trái chanh vào để ngâm chuối không bị thâm. Chuối tước vỏ, xắt mỏng. Ngâm 15 phút vớt để ráo nước.
- Khế/ xoài rửa sạch, tước mỏng vừa ăn
- Hành tây xắt mỏng, cho vào tô nước đá khoảng 15 phút
- Thái xong dùng 1/2 củ tỏi + ớt + gừng băm nhuyễn cho vào.
- Làm nước xốt trộn:
- Phi thơm 1/2 củ tỏi băm nhuyễn, cho vào nước mắm, nước, đường đun sôi nhỏ lửa khi nào thấy gần sền sệt thì tắt bếp. Đợi cho nước trộn nguội.
- Thái nhỏ các loại rau ăn kèm
- Vắt 2 trái chanh còn lại vào thịt bò, cho khế, hành tây, chuối, bột ngọt vào trộn đều, cho xốt đã nguội vào. Trộn đều, nếm vừa vị
- Trộn cùng bò bắp và để khoảng 15 phút cho thấm vị
- Cuối cùng thêm hành phi, đậu phộng rang, rau. Trộn đều, cho ra dĩa và thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khá Bảnh