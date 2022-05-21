Gỏi bò bóp thấu chua nhẹ - Kích thích vị giác, chống ngấy cho bữa ăn!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 08:13

Làm gỏi thịt bò bóp thấu, chua chua, ngọt ngọt, rau sống hòa quyện siêu đã

Gỏi Bò bóp thấu

Gỏi bò bóp thấu chua nhẹ - Kích thích vị giác, chống ngấy cho bữa ăn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bắp bò
  • 7 trái chuối chát
  • 3 trái khế/ 1 trái xoài xanh
  • 1 củ hành tây 
  • Rau răm, húng lủi, mùi tàu,mùi ta, rau ngỗ
  • 50gr hành phi
  • 100gr đậu phộng rang
  • 1 củ tỏi 
  • 3-4 trái ớt
  • 2 nhánh gừng
  • 4 trái chanh mọng nước
  • 2-3 cây sả đập dập
  • Gia vị: 4-5 muỗng mắm + 1/3 muỗng bột ngọt + 5 muỗng đường + 2 muỗng nước lọc

Cách làm:

- Bò rửa sạch, dùng sả cuộn thịt bò lại. Kẹp thêm vài lát gừng. Đem hấp khoảng 30-45 phút, sau đó cho vào tủ lạnh, và thái miếng

- Dùng cái tô, cho nước vào vắt 2 trái chanh vào để ngâm chuối không bị thâm. Chuối tước vỏ, xắt mỏng. Ngâm 15 phút vớt để ráo nước.

- Khế/ xoài rửa sạch, tước mỏng vừa ăn

- Hành tây xắt mỏng, cho vào tô nước đá khoảng 15 phút

- Thái xong dùng 1/2 củ tỏi + ớt + gừng băm nhuyễn cho vào.

  • Làm nước xốt trộn:

- Phi thơm 1/2 củ tỏi băm nhuyễn, cho vào nước mắm, nước, đường đun sôi nhỏ lửa khi nào thấy gần sền sệt thì tắt bếp. Đợi cho nước trộn nguội.

- Thái nhỏ các loại rau ăn kèm

- Vắt 2 trái chanh còn lại vào thịt bò, cho khế, hành tây, chuối, bột ngọt vào trộn đều, cho xốt đã nguội vào. Trộn đều, nếm vừa vị

- Trộn cùng bò bắp và để khoảng 15 phút cho thấm vị

- Cuối cùng thêm hành phi, đậu phộng rang, rau. Trộn đều, cho ra dĩa và thưởng thức.

 

Gỏi bò bóp thấu chua nhẹ - Kích thích vị giác, chống ngấy cho bữa ăn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Khá Bảnh

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