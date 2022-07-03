Mâm bánh bèo chén ngon mắt - Màu sắc kích thích thị giác!

Món ngon mỗi ngày 03/07/2022 10:30

Bash bèo chén tự đổ tại nhà, ăn kèm nhân tihjt băm siêu ngon, nước mắm chua ngọt vừa phải

BÁNH BÈO CHÉN

Mâm bánh bèo chén ngon mắt - Màu sắc kích thích thị giác! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr bột gạo 
  • 25gr bột năng
  • Muối
  • 200ml nước lạnh
  • 250ml nước sôi
  • 1 muỗng cafe dầu ăn

Cách làm:

- Trộn bột gạo với bột năng. Cho 200ml nước lạnh vào âu, thêm xíu muối, dùng phới lồng khuấy đều cho tan hết bột.

- Để bột nghỉ ít nhất 45 phút

- Xào tôm thịt với dầu vừa phi hành cho thơm, nêm gia vị vừa ăn. Cho ít nước xâm xấp mặt thịt, đun lửa liu riu. Cho bột năng hoà nước vào để tạo độ sánh cho nhân. Thêm dầu màu điều/ dầu gấc để tạo màu bắt mắt cho nhân.

- Cho 250ml nước sôi vào để bột không có mùi, và tạo xoáy khi đổ bánh dễ dàng hơn.

- Xếp chén vào xửng, đun trên lửa lớn trong 5 phút để chén thật nóng thì bánh mới có xoáy.

- Đổ bột vào, đậy nắp và chờ từ 7-10 phút tuỳ chén to/ nhỏ, đổ bánh dày/ mỏng.

- Nước mắm: pha theo tỉ lệ 3 nước : 2 đường : 1 nước mắm và thêm nước cốt chanh. Băm nhuyễn ớt cho vào nước mắm.

- Bánh chín lấy ra cho tí nhân, tí mỡ hành. Rưới nước mắm lên và ăn thôi.

 

Mâm bánh bèo chén ngon mắt - Màu sắc kích thích thị giác! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan VY

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